行政院政務委員唐鳳、駐美大使蕭美琴應邀參加由美國總統拜登主持的「民主峰會」。唐鳳不僅預錄影片代表台灣發表「國家聲明」（National Statement），還將在分組討論擔任與談人，分享我國數位民主經驗，蕭美琴大使亦被媒體發現與拜登等世界民主國家領袖「同框」。這一刻，幾乎可以視為蔡政府任內外交突破的最亮眼時刻，相比之下，尼加拉瓜的斷交在蔡英文眼裡似乎微不足道。

毫無疑問，台灣受邀參加民主峰會，並有政府代表以正式官銜名義與會發表演說，還能得到世界上多數已開發民主國家的讚賞，以及國際主流媒體的聚焦，從某種程度上來講，台灣確實「站在了世界舞台的中心」。

但，這是真相嗎？如果拿唐鳳最擅長的科技和大數據的方法，去客觀檢視這場峰會的實質國際影響力，就可以完完全全判斷出，台灣「站在世界舞台中心」之說就是一個自欺欺人的幻覺！在真實反映世界網路搜索熱度的「Google Trends」頁面上，分別用英文輸入民主峰會、拜習會（美中元首會）、拜普會（美俄元首會）以及北京冬奧會，再統計最近30天全球範圍內的搜索熱度，透過橫向對比，就可以輕而易舉看到以下四點真相：

第一，在上述四項議題中，民主峰會的30天內搜索熱度墊底，平均值僅為拜習會的1/4、拜普會的1/3。第二，過去30天內，單日搜索熱度最高的是11月16日拜習會（100分），緊隨其後是12月8日拜普會（99分），再來是12月6日美國宣布外交抵制北京冬奧（81分），民主峰會的單日最高熱度只有5分。第三，若將時間軸拉近，只看過去7日內熱度變化，拜登在民主峰會發表演講時的熱度，僅為拜登與普丁會面時熱度的1/10。第四，若再將搜索範圍限定在美國國內，並加上Omicron變種病毒作為對比項，則顯示上述所有政治議題的相對熱度全部傾向於零。

這四點真相，完全沒有經過人為操作，更扯不上什麼「認知戰」，就是任何人登入Google就可以看到的結果。這說明了什麼？第一，相較於美中、美俄元首峰會，國際社會根本不關心民主峰會。第二，即便是美國網友，也對民主峰會興趣缺缺，疫情仍然是他們最關心的議題。綜合以上兩點，又可以輕易得出以下判斷：用台灣人熟悉的話來講，這場民主峰會就是拜登政府自己搞出的一次不成功的「大外宣」和「大內宣」罷了！

之所以說是不成功的「大外宣」，上面全球網路搜索熱度的真實數據已經說明了一切。之所以說是不成功的「大內宣」，除了美國網民自身都漠不關心外，更有美國媒體批評，峰會受邀者不乏人權劣跡斑斑的人士，部分歐盟成員國反被拒之門外，而美國自己的民主倒退、不被信任也是尷尬之一。換言之，這場國際社會和美國輿論都不認帳的民主峰會，只有台灣沾沾自喜，以為登上了世界舞台中心，殊不知自己只不過扮演了「拜登話劇團」的一個配角，更何況這場話劇既不叫好，也不叫座。

前總統馬英九稱台灣已經退化為「不自由的民主」（Illiberal Democracy），如果從這次台灣幾乎所有主流政黨、政治人物、媒體都不敢戳破這場民主峰會的假象來看，確實如此。（作者為智庫研究員）