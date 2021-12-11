核心提示：

1.墜機的印度國防參謀長拉瓦特被看作是印軍高原作戰的名將，他曾與解放軍交手，並在洞朗對峙中多次叫囂挑釁。其後他因對華鷹派立場深得莫迪賞識，多次被破格提拔，成為作為統領印度海陸空三軍的最高級將領，拉瓦特在莫迪政府「軍改」中扮演重要角色。

2.印度很少有官員能不被國內糟糕的政治生態捆住手腳，拉瓦特偏偏能雷厲風行。高貴的出身、顯赫的戰功和紮實的基層部隊經驗，讓拉瓦特成為印度軍改不可替代的動力引擎。上任以來在印軍推行了多項里程碑意義的改革，諸如軍事裝備現代化、一體化作戰、炮兵革命等等。

3.而且拉瓦特軍改的一大核心就是把軍事重點從對巴基斯坦的西部邊境，轉移到對華的北部邊境上。其主張與鄰國建立夥伴關係以共同遏制中國，以高調反華獲取美日澳先進軍事支持。死前他仍計劃進一步加劇中印和印巴邊境對峙。印度「軍改」如今或面臨「強人撒手，後繼無人」的局面。

12月8日晚8時許，印度空軍確認印最高將領、國防參謀長比平•拉瓦特（Bipin Rawat）在墜機事故中身亡。包括拉瓦特妻子在內的12名隨行人員無一倖免，全部遇難。

印度總統納特科溫德、總理莫迪先後在推特上發聲哀悼。

莫迪稱拉瓦特是「傑出的士兵」、「真正的愛國者」，盛讚其為印度武裝部隊的現代化作出了巨大貢獻、在戰略問題上具有非凡的洞察力，並為拉瓦特的去世「深感悲痛」。

納特科溫德表示對拉瓦特的遇難感到震驚和痛苦，稱「國家失去了一個勇敢的兒子」，向拉瓦特的親人們表示慰問。

拉瓦特在印度政局中舉足輕重。

2019年8月15日，莫迪宣佈為了鞏固印度國防並加強各軍隊之間的聯合作戰能力，決定設立三軍國防參謀長（Chief of Defence Staff）。拉瓦特被莫迪任命為首任國防參謀長，成為印度軍方的「一號人物」。

拉瓦特也是印度政壇對華鷹派的旗幟。自上任以來對中國和巴基斯坦採取極端強硬立場。在加勒萬河谷中印邊境衝突發生後，多次發表挑釁言論，並揚言「印度武裝部隊有足夠的力量和儲備來應對任何威脅，並正在尋求用更多尖端技術武裝自己」。

在印度國內日益高漲的民族主義氛圍下，拉瓦特的言論深受印度民眾歡迎。拉瓦特承載著印度關於大國地位的強軍夢想。

就在2021年11月13日，拉瓦特宣稱「目前印度頭號敵人是中國，而不是巴基斯坦」，還叫囂如果得到美俄支持，「將直接考慮同中國開戰」。

言猶在耳，拉瓦特的生命卻戛然而止。

一、印度政局中的空難

空難在印度不是新聞，政要死於空難才是。

過去40年，印度空軍摔了不下1000架飛機，各型各款都有。

拉瓦特不是第一個死於直升機空難的印度政要。

政要的意外去世影響著印度政局。印度歷史上第一位死於空難的政要是印度國大黨激進派領袖錢德拉•博斯。

博斯是與「聖雄」甘地、「國父」尼赫魯並列的印度獨立運動領導人。他很早就加入到了甘地的「不合作運動」，是甘地的親密戰友。1927年，博斯同尼赫魯一起被推舉為國大黨的總書記。1928年，博斯又和尼赫魯一起成立全印獨立同盟。

1930年，博斯與尼赫魯、甘地產生路線分歧。博斯認為「敵人的敵人就是朋友」，主張借助德國法西斯的力量來對付英國，實現印度獨立。博斯激進的軍事鬥爭策略遭到尼赫魯的強烈反對，為此博斯同尼赫魯展開了長期的奪權鬥爭。

1943年，博斯又試圖利用日本「解放」印度，宣佈成立印度臨時政府，帶著日軍進攻印度本土。雖然最終仍以失敗告終，但博斯受到了印度好戰派的歡迎。

1945年8月，博斯在中國台灣遭遇空難，被救後不治身亡。

這場空難間接地影響了印度政局的走向。後來，甘地在1948年遇刺身亡。印度政壇便形成了尼赫魯一家獨大的局面。

除了博斯之外，因空難喪生的印度政要還有很多。

2011年，印地方首席部長多吉•坎杜乘坐直升機墜毀身亡。

2009年，印安得拉邦首席部長乘坐直升機墜毀身亡。

2005年，印農業部長蘇倫德拉•辛格乘坐直升機墜毀身亡。

2002年，印人民院議長巴拉約吉乘坐直升機墜毀身亡。

2001年，印國會高級領導人馬達夫拉奧•辛迪亞死於飛機失事。

1994年，印旁遮普省長蘇倫德拉•納特死於飛機失事。

1980年，時任印度總理英迪拉•甘地的小兒子桑賈伊•甘地駕駛滑翔機墜毀喪生。

拉瓦特也不是第一次遭遇直升機事故。

2015年2月3日，拉瓦特還是中將兵團司令時，他乘坐的獵豹直升機由於發動機故障，在空中發生險情後失控迫降。不過，拉瓦特在事故中只受了輕傷。好運沒有在拉瓦特身上發生第二次。

拉瓦特在本次墜機事故中乘坐的是「米-17V-5」——俄產軍用運輸直升機。

不過這跟直升機的型號關係不大，印軍上一次摔「米-17V-5」是在2019年。而今年10月印軍就摔了架「幻影-2000」,9月摔了架「獵豹」直升機，8月摔的是「北極星」直升機和「米格-21」……

主要問題還是印度軍事裝備技術可靠性低，連最高將領的安全也無法保證。

落後才是印度的最大敵人。

二、最高將領瓦特和他的貴人莫迪

拉瓦特1958年3月16日生於印度北阿坎德邦，拉傑普特族，剎帝利種姓。

北阿坎德邦位於印度北部，與中國和尼泊爾接壤，是印軍事重鎮。

拉傑普特，意為「王族後裔」。拉傑普特人在印度史詩中是誓死抵抗穆斯林入侵的「永恆戰士」。加上僅次於婆羅門的剎帝利種姓，具有高貴的社會地位。

拉瓦特家族更是顯赫的世襲軍人家庭。其父拉楚•辛格•拉瓦特（Raju Singh Rawat）官至中將。拉瓦特按部就班地沿著精英軍人的路線成長。

1978年，拉瓦特從印度軍事學院畢業，被授予印度陸軍最高殊榮「榮譽之劍」。

之後，拉瓦特前往海外深造。他先後在惠靈頓國防參謀學院、美國利文沃斯堡、德維•阿希利亞大學、馬德拉斯大學學習，獲得一個碩士學位以及管理和計算機兩個專業文憑。

拉瓦特被看作是印軍高原作戰的名將，其近40年軍旅生涯的起點在中印邊境。1979年1月，拉瓦特在中印實控線東段的第11廓爾喀步兵團短暫服役。

1987年，中印邊境衝突。拉瓦特率部同中國人民解放軍在達旺地區激烈對抗。戰後，拉瓦特帶領的第5營被印軍高層評為東北邊境特區最佳營。

2008年，拉瓦特被調離克什米爾地區和印巴邊境，前往剛果（金）擔任聯合國維和部隊指揮官，領導一支多國旅。其到任後，就把維和部隊的「天鵝絨手套」戰略調整為「鐵拳」戰略，對叛軍發起主動進攻，戰果卓著。

因為在指揮作戰上的突出表現，拉瓦特被授予「部隊指揮官獎章」。印度軍方對這樣一位幫印度拿下國際榮譽的將領青眼有加。拉瓦特在2009年回國後即平步青雲，在邊境軍事作戰中大展拳腳，數年間即躋身中將兵團司令。

2014年莫迪政府上台，鷹派立場、戰功赫赫的拉瓦特得到莫迪注意。拉瓦特開啟了火箭式陞遷。

2016年，拉瓦特一年之內晉陞三次：1月，被提拔為印南方軍區總司令；9月，官升陸軍副參謀長；到了12月31日，便接任印陸軍參謀長，躍升印軍最高級別三上將之一。

莫迪的這輪提拔打破了印軍論資排輩的傳統。拉瓦特的資歷當時在陸軍中僅排第三，本輪不上他接任陸軍參謀長。但莫迪看重拉瓦特激進的鷹派立場和豐富的邊境作戰經驗，力排眾議達成任命。拉瓦特的仕途也絕不會止步於此。

拉瓦特當上陸軍參謀長的第一年，中印洞朗軍事對峙事件發生。拉瓦特蓄意挑釁毫不鬆口，對華表態一次比一次強硬。同年，印巴邊境也發生兩國自2003年停火以來最嚴重的暴力事件。印度日益高漲的民族情緒也推高了莫迪政府的支持率。

2019年，莫迪政府再次贏得大選。8月，莫迪宣佈推動軍改。長期以來，印度海陸空三軍缺乏統一領導。印軍過去多次提議進行更高層次的國防改革。

莫迪軍改的第一步就是，在原海陸空三軍各自的參謀長之上，設置「國防參謀長」職務。拉瓦特由陸軍參謀長升任國防參謀長，統領三軍，為莫迪政府推行軍改。

三、印度軍改的成效與後路

拉瓦特是莫迪的一手好棋。

印度很少有官員能不被國內糟糕的政治生態捆住手腳，拉瓦特偏偏能雷厲風行。

高貴的出身、顯赫的戰功和紮實的基層部隊經驗，讓拉瓦特成為印度軍改不可替代的動力引擎。2017年10月，拉瓦特在慶祝庫馬翁步槍團成立一百週年大會上宣誓，要馬不停蹄地把印度陸軍建設成世界上最為強大的軍隊之一。

印度版軍隊現代化改革大幕被拉瓦特強行拉開。

拉瓦特重視軍事裝備的現代化，提出軍隊現代化不可能在朝夕間實現，必須保持裝備更新，密切關注新興技術，只有從根本上提高軍事作戰能力，才能實現現代化。

於是，在拉瓦特的推動下，印軍軍費開支大幅增長。2020年，印度同俄羅斯、法國大舉先後簽訂戰機進口大單；又和美國、以色列談成了導彈、無人機的追加採購協議。印度還試圖從英國處獲得伊麗莎白級航空母艦的設計方案，以此研發印度新型航母。

在印軍的指揮體系和層級結構上，拉瓦特著手推動一體化作戰：計劃對印度軍隊進行整體的重組，打破原有17個單一軍種司令部，籌建4個跨軍種的戰區司令部。

在軍隊作戰素質上，拉瓦特推行對現役印度士兵的培訓選拔，集中選優培優，為戰爭儲備人才。還在軍內發起「反肥胖運動」，要求官兵均要保持體態健康，高級官員中一旦發現大腹便便者就將免去其晉陞和外派資格，失去職業生涯。

在軍隊建制安排上，拉瓦特主張從適應未來戰爭的角度大幅裁撤印度陸軍，增加應對網路戰、信息戰的專業技術軍人。在陸軍中開展「炮兵革命」，認為炮兵優勢是現代戰爭的決勝關鍵，大力升級印度火炮系統，提升炮兵整體戰鬥力。

在中印和中巴邊境上，拉瓦特希望整合優化印軍有限的優勢，計劃在克什米爾建立一個「半島指揮部」，整編設立特殊軍隊。前線指揮部可以通過對特殊部隊的臨機指揮，提升軍隊的總體作戰能力，海陸空三軍可以更迅速有效地做出反應、打出配合。

拉瓦特軍改的一大核心就是把軍事重點從對巴的西部邊境，轉移到對華的北部邊境上。其主張與鄰國建立夥伴關係以共同遏制中國，以高調反華獲取美日澳先進軍事支持。

在這一條路上，拉瓦特直至去世前還解鎖了新成就，成為了首個公然宣稱中國為「頭號敵人」的印度將領。

拉瓦特軍改的宏偉藍圖剛剛展開，大部分改革舉措仍處於籌備階段。同時，如此大刀闊斧的軍改嚴重損害到了印度軍內的既得利益者。如一體化作戰改革，在籌備過程中就遭到空軍強烈反對。

拉瓦特強人崩逝，印軍是否有人能繼續軍改仍是未知數。

目前，印軍在資歷有望接替國防參謀長的將領有兩人，分別是陸軍參謀長納拉瓦內和空軍參謀長巴達烏裡亞。陸軍出身的納拉瓦內呼聲更高，而巴達烏里亞表現出更強烈的競爭欲。

拉瓦特屍骨未寒，巴達烏里亞已迫不及待地展示「反華事業接班人」的強硬姿態。在接受印度媒體採訪時放言，中國對印度的戰略目標構成了「重大而長期的挑戰」。

但無論是納拉瓦內，還是巴達烏里亞，接手軍改都是一個難題。如果不能調和印軍內部的矛盾，那麼印軍又將陷入奪權亂鬥。

一支最高將領的安全性也無法保障的軍隊，如果沿著錯誤的道路狂奔，走到盡頭只有萬丈深淵。

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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