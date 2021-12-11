拜登政府在外交事務上，確立了民主、中產、聯盟三項焦點外交，民主外交乃是理念外交，透過民主觀念以遂行外交事務。民主峰會的舉辦，是拜登政府理念外交的實踐，正式對中、俄啟動了「政治文明或政治文化的激烈競爭」。

12月9、10日兩天，美國務院以「領導人峰會」為核心，圍繞著民主議題進行連場討論。兩天的民主峰會除了彰顯民主價值與美國主導地位之外，從峰會議程設計的分析，可以探見更深層的意圖表達。

政治信仰的世界？

第一天的議程，將「民主」與新聞自由、青年領袖、私企投資、婦女參政、科技創新、政治犯者六大主題緊密連結，道出民主政治的面向與範疇。並且由「國際特赦組織秘書長、國務院國務卿、商務部長、民主基金會、白宮科辦主任、副國務卿」等單位，分別主持前述的各項議題，這場「會外會」似乎更像美國因應民主衰退，所開展的工作報告與民主動員。

這些議題的呈現，不禁令人想起台灣在動員戡亂時期的警語，「時時帶著政治的眼光看問題」，如今有點時空倒置，這項警語卻展現在民主典範的國家，「時時帶著民主意識的眼光看問題」，這已經令人分不清，美式民主是一種民主思想、一種民主意識形態，還是民主政治信仰的主張。若是思想仍可交流，若是意識形態仍可相互尊重，但若是信仰便有可能落入文明衝突陷阱。杭廷頓稱美國應「復興美國信念（American Creed）」，這個信念便是重回盎格魯撒克遜「新教文化、傳統和價值觀」。

民主腐敗與韌性

第二天議程進入各國領導人的民主峰會，其主題是「強化民主韌性」，具體的指向則是「預防與打擊腐敗」，指出民主政治的持續發展，必須克服腐敗的侵蝕。但這個議題具有雙重內涵，除了民主國家對自身政治腐敗的防範外，便是在民主政治發展進程的國家，應正視腐敗導致民主化失敗，讓民主失去了持續發展的韌性。

但是「腐敗」並非單一因素造成，它是由三個要素組成，「人性、權力、利益」。制度本身便是一種抑制腐敗工具，不同的制度有不同形式的腐敗，從民主政體來看，強化民主發展韌性，不僅僅要關注「合法性」的追求，更要掌握好權力分配與政策制定的公益性，當權力分配演變成分贓政治，政策制定偏好少數階層的私利，腐敗早已隨著這樣的政治行為蔓延到政治的各個角落，「民主冷漠」是最好的腐敗民主的寫照。

民主制衡與法治政治，只是政治系統中組成的部分要素，民主治理是需要政治人的倫理價值與運作能力，制衡可以隔離腐敗，徒法難以自行，制衡與法治難以保證民主體制的廉能。美國曾經對新加坡民主，諷刺其為道德式民主，認為李光耀離世後便不可持續，頗有「人存政舉、人亡政息」的論斷，事實證明美國的假設並不正確，如今，還排斥新加坡參與今天的民主峰會，那民主的韌性又應該落在哪裡去展現模式呢？

美國倡議台灣是亞洲民主典範，也是民主之光。若從李登輝執政算起，台灣民主化進程已經歷時32年，但是台灣也不免染上政治腐敗病症，台灣媒體的政治版面，經常看得到最真實的腐敗案例。這也說明了「腐敗」不僅是專制體制的問題，同樣也會展現於民主體制當中，因為政治的基礎植根於人性。

人權保障與抵抗威權

最後的議程，是具有高度可操作與控制性的議題——人權與威權，一組具有矛盾性概念的探討。人權是個人主義下重要的政治保障產物，威權則是指向集體主義專制集權的象徵，議題所要凸顯的，便是在權力場域上的對立與衝突。梳理具體的政治意向，強調「公民意識、政治人權、獨立媒體、選舉法治、訊息空間」諸多議題，導向民主人權對抗威權與專制政體。

這場會議美國也不避諱，將美國在海外構建的NGO組織、提供活動經費，專門從事他國內部政治分離活動與促變體制的單位，包括國際開發署、國家民主基金會等納入單元議程，並請署長薩曼莎包沃（Samantha Power）與執行官達蒙威爾森（Damon Wilson）以主持者身分參與會議。

美國不再遮掩這兩個民主拓展的執行機構，表示「人權政治」已被視為外交上重要工具，而在議程邀請的來賓方面，也彰顯了這層意義，其中包括立陶宛吉塔納斯•瑙塞達總統、白俄羅斯反對派領導人斯維特蘭娜•格奧爾基耶娃、香港獨立運動的羅冠聰，這些人背後對應著被美國標示為對手、敵人的「中國、俄羅斯、白俄羅斯」，此刻的人權政治與地緣政治被緊緊的聯繫在一起。

在這個主題下，有一場「技術促進民主——對抗數位威權主義與肯定價值觀」的子題，台灣代表唐鳳以「台灣數位部長」名義參與了這場小組討論。美國對於台灣的定位，還是基於美國自己利益為優先考慮，不但降低了台灣在峰會的政治代表性，卻又希望台灣在網路空間堅守民主價值觀，進一步對抗中共的威權主義。對台灣而言，扮演這般吃重的角色，與美國反饋給台灣的身分地位，實在無法用「代價與收益」衡量。畢竟，國際政治仍是強權政治，台灣在感嘆之餘，應要有更多利於台灣前途的想法，這才是健康、積極的政治心態。

從民主峰會議程所透露的訊息，可以獲得四點認識：

首先，美國希望將民主文化與意識，藉由多元管道，包括新聞、企業、科技、NGO、人權途徑植入民主內涵，以便形成普世性價值的操作。

其次，民主國家的定義是什麼？將由美國的視角來確定，美國在這次峰會，透過美式民主印記的標準，邀請了110個國家參與，美國歷史學家理查德霍夫斯塔特（Richard Hofstadter）說的絕妙，「美國作為一個民族，不是沒有意識形態，美國本身就是意識形態化身，這是他的宿命。」

這個宿命，也為美國政治菁英所青睞， 2020年新冠疫情持續蔓延，季辛吉憂心大流行後的世界秩序發表了專文，其內文強調「世界上的民主國家需要捍衛和維持啟蒙運動的價值觀。」他所指的乃是「立憲政體、契約精神」秩序的維護，這似乎成為了「美國使命」。因為如此，美國也運用了自己標準，將這個世界分化為「民主與非民主」國家。

三、為了捍衛民主秩序，美國將意識形態轉換成可操作的人權議題，針對中國與俄羅斯等大國，透過槓桿式的政治干預，進行權力的競爭，此又把地緣政治的利益添加上去，引發了「價值與利益」的變異，民主已非單純的價值意識，更綑綁了國家利益。

四、在美國民主外交政策的引領下，台灣地緣政治地位的高低、身分政治的認同、趨利避害的調節，被深深地捲入大國競爭的場域，造成台灣戰略自主與彈性空間的被宰制現象。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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