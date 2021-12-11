在蘇揆的行政團隊中被認為最具前瞻視野與創意發想能量的金管會主委黃天牧，7日在應邀參加國泰金控主辦的「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」致詞時，別出心裁的指出，當前全球及企業界最熱門的有關如何因應氣候變遷，追求永續發展的課題，其實中國古代早就知道。同時從古今中外歷史也可看出，氣候變遷與各朝代、帝國的興衰，同樣也有密切關係。從而鑒古知今，當前人類所面臨的重大風險，包括氣候變遷、環境危機、生物多樣性威脅，以及新冠病毒的肆虐全球，其實是互為因果。然而，在因應氣候變遷與永續推動上，全球卻都面臨非常重大的困難與矛盾問題。黃主委因而有感而發的強調，「政策的執行才是維護氣候變遷與永續金融最重要的阿基里斯腱」。

檢視黃主委的這一番論述，以及他所歸納出的在政策推動上必須注意的五大原則，包括一致性與持續性，動態與調整，公平與符合比例原則，包容性，以及可被執行等。乍看之下似乎是卑之無甚高論。但是，如果再深入探討與反思，以黃主委在行政體系長久的公職歷練，其所提出的有關政策推動的這五大原則，毋寧說是點出了當前行政團隊在政策制訂與推動過程所亟待克服與超越的病灶與盲點。

首先就政策推動所必須注意的「一致性與持續性原則」而論，對當政者堪稱是知易行難。明明知道在設定目標後，就應該忠誠而持續的執行下去。但實際的情況則是，在整個行政團隊中，跨部會之間各自為政的本位主義慣習如果未能改變，則在政出多門之下，不只是政策的一致性難以落實，同時也讓企業與民眾無所適從，甚至只能被迫套關係、鑽漏洞以求自保。至於政策的持續性，每次經過改選政黨輪替之後，在強調昨非今是的話術下，政策的持續反而出現斷鏈現象。至於因為在朝與在野的不同處境，以致對於同一個公共議題出現前後逆轉的現象，甚至被批評為「雙標黨」也不以為意，則民主體制下的任期制度，反而讓政策的持續性成為可望而不可及的空想了！

其次就「動態與調整」的政策推動原則而論。沒有錯，針對當前不斷變化的政治經濟情勢，及時調整執行目標的手段與措施，自是當政者的本分職責。同時也成為檢視不同國家或政黨競爭力的關鍵指標。姑且以當前最熱門的節能減碳議題而論，當眾多國家都已提出實現碳中和或淨零碳排的承諾及具體時程與完整規劃配套時，台灣卻還在觀望、摸索。則在落實政策的動態調整作為上淪為後段班猶在其次，未來因政策滯後所要付出的代價恐怕才是無法承受之重了！

談到政策執行的第三個原則「公平與符合比例原則」，這同樣也存有應然與實然的嚴重落差。更值得正視的是，不符合此一政策原則的，不止是侷限於跟氣候變遷與永續環境相關的領域而已。在其他的領域，諸如財經、衛福等領域，包括疫苗施打帶來的亂象，社會貧富差距日見加劇所帶來的不公平，即使相關主管部會並非視而不見，或縱容助長，但未能苦民所苦，為民眾排難解紛，則這樣的政策執行能力又如何回應民眾的殷殷期盼？

第四項政策推動依循原則「包容性」，黃主委從金管會的視角，自然可以看到大量的案例。但是包容性的內涵，不應只侷限於幫助弱勢企業，如何落實幫助弱勢族群及偏鄉地區，才是施政的最大考驗。以台灣做為只有先來後到之別的移民大熔爐而論，兼容並蓄的周延政策，自然有助於淬煉出多元融合的文化特色。準此反思我們對近年先後湧入的移工、移民，是否經得起「包容性」的檢驗，相關部會又豈能敷衍了事？

至於最後一項政策推動的原則，也就是「可被執行」。一個角度來看，可算是對前面四大原則的總歸納。但也正如黃主委所言，它的檢驗指標乃是「所有目標都要能被忠實執行」。換言之，也就是提醒制訂政策時不要好高騖遠，包山包海的一一羅列，以免實際執行時因限於人力、經費，只能量力而為，最後卻反而坐實了並未「忠實」執行的負評了！

總體以觀，黃天牧主委所歸納出的政策推動五大原則，就如同臨床醫師所檢測出的五大病灶，其實是心所謂危不能不言的由衷之論。期待執政當局不只正視，而且要予以逐一落實，則國家幸甚！全民幸甚！