4 年斷交8國，了不起啊！誰有這個本事？中華民國外交部長。國民黨要追究他的責任，說他是｢斷交部長｣，如果連蔡英文執政算起，5年半斷交8國，吳釗燮也算是創紀錄了，還待在那個位置上簡直是羞辱了這個職位，也羞辱了自己，但總統給的答覆是｢沒有請辭問題｣。

蔡英文只有這句話講對了，根本沒吳釗燮什麼事，他處處得聽蔡英文的，而蔡英文卻處處得仰仗美國，老美要他往東，她不敢往東南東；叫她往西，她不敢西北西。拜登跟習近平叫板，拿自己鄰居小弟出氣，小弟拗不過只好夜奔敵營。所以，尼加拉瓜跟台灣斷交，根本不關吳釗燮鳥事，他下台不就表明總統也該下詔罪己？

當這個外交部長當得窩窩囊囊，吳自己也明白，他可能會成為末代外交部長，所以一直想轉行，沒事就拿戰爭來嚇唬人，連澳大利亞都以為他是台灣的｢國防部長｣。

不過吳釗燮也別洩氣，或許他還會有翻身機會，老美在尼加拉瓜吃了虧，也許會拿立陶宛來個回馬槍，現在台立雙方你儂我儂，妳以為立陶宛那麼愛八竿子扯不到一塊兒的台灣？美中互槓，台灣喊燒，台灣還是不是一個獨立自主的國家？

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