暫先不論馬來西亞歌手黃明志，是以什麼身份在台灣接受AZ疫苗施打，但黃明志的誠實臉書發文，卻讓死忠護持國產高端疫苗者的「玻璃心」，再次崩潰碎裂滿地！

創作《玻璃心》一曲，用以諷刺「小粉紅」的黃明志，在其歌詞裡文以載道，表述了自己的：「太直白、太任性」！然他的一以貫之，尤其反應在他對新冠疫苗的選擇上，本就該予以絕對的尊重。畢竟，身體是自己的，疫苗的效果與副作用如何，全都是黃明志自己得一身承擔。

今年7月，黃明志在其臉書發文感謝美國捐贈馬來西亞100萬劑輝瑞疫苗。當時，他即已公開表示：希望能早日打到輝瑞或AZ疫苗，同時說明：「打什麼都好，最重要防疫力要高於60%，然後出國別人承認就好了」。至於「疫苗保護力」，他則是說：「一個80分的東西，和一個50分的東西，這種選擇題連小孩子都會」！

時隔5個月，黃明志於日昨在臉書秀出台灣的疫苗小黃卡，透露自己已在台灣完整的接種了兩劑AZ疫苗。而當黃明志被質疑：「既然人在台灣，為何打的不是高端疫苗」時，他則以一貫的「太直白、太任性」回覆：「我的工作需要到處飛，高端目前還沒有受到很多國家承認，所以我必須打AZ，才能拿到國際疫苗證照，才可以到處飛。」

蔡英文總統於本月4日，在四大公投的「辣台派開講」活動中談及疫情時，大力讚揚打高端疫苗的「死忠者」。這些死忠者們，有空時請上網點撥AZ黃明志的《玻璃心》：「對不起傷害了你，傷了你的感情，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地。對不起是我太任性，講真話總讓人傷心，或許不該太直白，超直白，對不起！」

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