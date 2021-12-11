尼加拉瓜驟然宣佈與我國斷交，使我國的邦交國減降成14個，細數蔡英文當政5年以來，已斷交了8國。此事非但外交部事先無所知悉，就連美國也未提供任何消息，無論如何，都可視為我國外交上的一大挫敗。

但最近的YAHOO新聞的一項民調顯示，對台灣外交關係，以及斷交對兩岸關係的影響，「不擔心」的比率，高達6成以上；而對蔡政府外交政策「不滿意」的也同樣在6成以上。

「不擔心」尼加拉瓜斷交的負面影響，本應該不會導生「不滿意」蔡英文的外交政策的結果才對，因為既然沒有影響，那蔡英文的外交政策也理當沒有任何可以訾議之處方才合理，又豈會高達6成比率的「不滿意」？這顯然是相當矛盾的。

但此一矛盾現象也並非不能解釋的。尼加拉瓜面積13萬平方公里，人口600多萬人，其實只是個戔戔小國，且聲譽素來不佳，曾於1985年與我國斷交一次，1990年復交，反反覆覆，需索頗多，純粹以保護該國利益為主，在中共極力拉攏下，背信棄義，本來就沒有什麼可以大驚小怪的，這與許多過去斷交的邦交國，又豈有二致？台灣民眾是早已見怪不怪的了。

而也正因見怪不怪，所以斷不斷交，民眾早已無感，又何必「擔心」？反正政府永遠是那一套「中共謀我」、「至表遺憾」的說詞。

但是，這表面上的漠不關心，其實是對台灣的外交政策的失望與灰心所致。蔡英文5年斷8國，斷了之後，也只能遺憾了事，誰還會對這樣的政府寄託若何的希望？此正是「不滿意」者也居高不下的緣故。

「不擔心」的意思，其實是根本不抱希望、不滿意的極度表現，而這才是我國整個外交政策應該「擔心」的地方。

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