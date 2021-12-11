中國歷史幾千年，始終沒能走出一座座火山爆發，一頂頂王冠落地的迴圈，個中原委不可勝數，最重要的一條也許莫過於，參照弗里德曼「自由比公平更重要」的觀點，那就是我們有著「不患寡，而患不均」的文化基因。它的每次發作，一定造成朝代的更替和財富與文明的格式化。幾千年後，驀然回首，歷史卻在原地踏步中。所以我們非常需要將求公平的文化基因切換到求自由上來。

很久以前就讀到過弗氏的話，一個民族如果把公平看得比自由更重要，它就既得不到公平，也得不到自由。咀嚼很多年才理解他的深刻。按照自由和公平的常識理解，公平是指大家的所得和享有相同；自由則是每個人為所欲為止於別人的自由不受侵犯。聚焦一點，就是一方的所得不能是另一方的所失。看重公平可以剝奪別人的擁有，那麼剝奪者早晚會被剝奪；為了不被剝奪，那就必須剝奪別人，於是大家陷在剝奪的輪迴中走不出來。如果看重自由，那就是誰也不能剝奪他人，哪怕他為富不仁。

要使自己富起來的路徑只能是研發和創新，要制止為富不仁，只能是健全完善法制，構建公平競爭的平臺。大家都在完善嚴密的框架中享有最大限度的自由，誰也不能剝奪別人，就是誰也不會被剝奪。既然財富的安全有保障，大家的聰明才智都會運用到科學技術的領域，社會可以持續穩定的發展，財富的增長不會中斷，沒有「寡」，就不在乎「不公」，大家基本需求滿足後何必在乎額外的擁有。這就是弗氏把自由看得比公平更重的邏輯所在。

中國農民起義從秦末的「伐無道，誅暴秦」，到太平天國的「無處不均勻，無人不飽暖」，所有口號的文化基因都是「殺盡不平方太平」，自由根本沒有進入農民，包括操縱他們的地主、官宦和文人的視野，所以殺富濟貧，天王老子輪流做。這樣的公平的實現則是更嚴重的不公平的開始，就像洪秀全的後宮多到只能編號識別，而普通將士的夫妻相會卻要受到很多限制。更重要的是，由一部分人剝奪另一部分人開始的制度一定會愈演愈烈，殺富濟貧早晚演變成劫貧養富，最後財富集中在朝廷和貪官手中，百姓活不下去，新的輪迴再度開始。因為要想不被剝奪，就必須剝奪別人，聰明才智在陰謀詭計上發揮的淋漓盡致，科學技術殊難有大的突破，經濟只能是恢復、毀滅，再恢復，再毀滅的低水平上徘徊。可見把公平看得比自由更重要的民族就既得不到公平，也得不到自由。

美國的南北戰爭也能證明弗氏的邏輯，原本統一國家的戰爭演變成解放黑奴的戰爭，結果雙方投入350萬兵力，占當時人口的將近十分之一，死傷過百萬，遠超過美國所有的對外戰爭總和。所以如此慘烈的重要原因是南方認為黑人是農場主的財產，儘管這樣的認知不人道，但是符合當時的事實，解放黑人就是剝奪他們的財產，當然他們要殊死抵抗了。如果按照弗氏的自由邏輯，北方自由的邊界止於不能剝奪南方的私有財產，那麼可行的選擇只能是北方將黑人買下來，還他們自由，美國付出的代價可能會小很多。因為美國當時的黑人總量不過400萬，全部都是黑奴的交易價不會高於戰爭的開支、傷亡的賠償以及人民的痛苦。當然這不是歷史的事實，而是筆者的妄相忖度，但可做弗氏邏輯的佐證。

同樣的邏輯也可以為中國近代史所證明，打土豪的農民肯定想不到分給他土地很快歸人民公社，公私合營後的工人更想不到，作為領導階級的他要下崗、待業、買斷，剝奪者就這樣被剝奪。蔣經國則用政府公司的股票買下地主的地，分給農民種，三七五減租，尊重別人的私產就沒有人被剝奪。二戰結束，作為猶太人的季辛吉，以占領軍的身分回到德國，德國人很恐懼，季辛吉說，我們不是來報仇的，而是來建立新秩序的。何為新秩序？那就是自由高於公平，任何人的自由，不管以什麼神聖的名義，都不能侵犯他人的自由。只有自由高於公平的發展，才能讓一個民族積累起讓弗氏感到緊張的力量。（作者為大陸大學教授）