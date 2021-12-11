林秉樞涉嫌對立法委員施暴，掀起網軍亂台與荒謬失序的司法偵辦黑幕。儘管民進黨上下口徑一致，自清自己也受騙，但這些與林秉樞交往的人，不是每天進出政治屠宰場的立法委員，就是台灣最大派系山頭，如果1、2個人受騙就罷了，今天是整串都被騙，請問這到底是被害，而是合謀？

林秉樞案讓台灣政壇再次上演官場現形記。所有和他吃過飯、上過香的人，都說不熟；就連替他向媒體關切施暴案，也能瞎扯對方是認識的陌生人。但，真是如此嗎？

今天遭暴力脅迫者是民進黨籍女立委，老是高舉人權、女權的民進黨，卻是異常的關靜音。而林秉樞遭羈押禁見，卻能把移送過程當記者會，隔空串供順帶恐嚇被害人；收押期間還能發聲明書給媒體，要大家把焦點回到1218公投與中二選區補選。

試問，如果民進黨人真與林秉樞不熟，政府高層也沒介入司法，請問檢調系統有可能會讓偵辦如此失控嗎？

更甚者，檢調偵查面向迄今仍只限縮在「家暴案」，依往例大多交保候傳，林秉樞經提抗告卻仍被駁回確定羈押2個月，這與家暴犯行明顯不符比例原則，這是因為「有人」怕他出來說了不該說、抖出不能抖的料嗎？這些不合常理邏輯的問題，答案全都指向民進黨與林秉樞存在不尋常的關係。

回過頭來說，如果當初政治與出版界大老的「關切」，真讓媒體礙於壓力撤新聞，這一切違法亂象會有曝光的一天嗎？今天還會有所謂「高嘉瑜遭施暴」嗎？而民進黨諸公們若非與林秉樞「雙方合意」，豈能讓對方有機會透過政商網絡搞見不得光的事？要說這是蛇鼠一窩的共犯結構，恐怕也不為過。