大陸人民銀行在兩天內兩度開啟資金閘門，宣布「全面降準」與「定向降息」，向市場挹注資金。與此同時，中共中央政治局釋出鬆綁房地產調控的訊息。這樣的舉動，過去並不多見。特別是當全球正準備進入升息循環階段、加快市場游資回收步調之際，大陸竟然反其道而行，推出降準、降息與鬆綁房地產的寬鬆政策組合拳，著實令外界大感震驚，深怕大陸經濟是不是出了什麼大問題。

寬鬆組合拳 逆向操作

確實，自第1季經濟成長率創下有紀錄以來的新高18.3%後，接連兩季大陸經濟增長速度出現明顯下滑，第3季甚至還跌破5%，似乎已透露出些微徵兆。常年為北京獻策的知名經濟學者李稻葵，日前在一場論壇中就公開示警，未來幾年可能是大陸改革開放以來經濟最艱困時期。原因無他，反覆無常的疫情、巨大地方債、產業鏈遷移，恐怕已對未來大陸經濟情勢形成極大威脅。

不過，這並非意味著大陸經濟長期看壞，正如景氣循環理論所描述，短期循環與長期趨勢不能混為一談，景氣短期本來就會有波動起伏，但並不表示長期趨勢的改變。李稻葵雖對短期情勢感到憂心，但他也強調，大陸制度改革正走在對的路上，龐大勞動潛力仍待激發，對長遠前景仍深具信心。對此看法，我們深表認同，但仍須提醒台商，面對短期逆風，須持戒慎恐懼心態。尤其是在兩岸關係緊張、缺少溝通與對話當下，台商處境將更為艱難。對想要深耕兩岸的台商來說，如何避免誤踩因兩岸關係惡化而緊縮的政治紅線，是必須嚴肅看待的課題。

台商也必須留意，隨著大陸經濟逆風期，兩岸經貿可能會受到波及，並回頭衝擊台商獲利。今年在基期與疫情轉單效應的拉抬下，大陸出口頻創新高，前11月累計出口總額首度突破3兆美元，除寫下歷史紀錄外，亦超越2020年一整年2.6兆美元的出口金額。亮麗的出口表現，不只支撐今年大陸經濟成長，連帶也帶動台灣出口。

根據財政部最新統計，台灣前11月累計出口首度跨越4000億美元，續寫歷史新高。其中，高達42.3%的比重來自大陸（含香港）。顯見兩岸經貿鏈結不但未受政治干擾，反而更為加深，兩岸同時受惠。不過大陸經濟一旦成長趨緩，台灣出口大陸的美好歲月恐怕就要終結。

搶占供應鏈 砍台訂單

尤其隨著兩岸官方關係日趨惡化，雙方似乎愈來愈不認真對待兩岸經貿鏈結問題。民進黨政府基於意識形態，全力操作親美抗中，自不待言；大陸自中美貿易戰開打後，受到美國「去中化」的影響，為避免重要科技與關鍵技術受制於人，也開始積極推動「去美化」運動，最近更進一步延伸到「去台化」，對台商形成莫大威脅。

換句話說，即使大陸短期對台灣特定產業，如半導體技術、產品與人才有強烈需求，但考量台灣與美國愈走愈近，加上扶植在地產業的急迫性，大陸也不再把台商當作完全可以信賴與依靠的夥伴，甚至開始大砍台廠訂單，並用當地廠商取代台廠原本在供應鏈中的位置。

比如早先陸廠立訊收購緯創昆山廠、藍思吃下占可成營收近4成的泰州廠，背後雖有蘋果分散供應鏈的考量，但不容否認，大陸想要扶植自身企業、強化紅色供應鏈的企圖心，才是真正關鍵所在。近來大陸官方大手筆注資中芯深圳廠，引發台灣晶圓大廠聯電「陸客」紅利不再的疑慮，都是同樣的道理。

兩岸經貿高度鏈結下，中國不好，台灣不會好，這是淺顯易見的道理。過去30年證明，良好的兩岸經貿關係，不只是台灣經濟的保證，更是台灣國家安全防護網，明年大陸經濟若迎來強烈逆風，台灣經濟難免也會大受波及。

不過，台商歷經大風大浪，2008年金融海嘯後，大陸東南沿海推動一系列騰籠換鳥策略，當時傳出台商會倒一半以上，結果台商不但沒有倒下，反而更加茁壯，相信這一次，結果還是會一樣。特別是在大陸經濟長期看好的前提下，如何抓緊機會、徹底發揮既有產業優勢，成為未來大陸供應鏈中不可或缺的存在，相信台商可以做好功課。