尼加拉瓜與我斷交，締造外交部長吳釗燮任內斷交6國的紀錄。有藍營立委認為吳釗燮應該下台。國民黨黨團總召費鴻泰明言：「吳釗燮部長應該要知所進退。」

不過蔡總統仍力挺吳釗燮，總統府發出聲明說，應該被譴責的，是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，總統認為沒有請辭問題。

尼加拉瓜與我斷交，如果完全是因為中共強力挖腳，我們或許可以原諒吳釗燮。但是外交部在尼加拉瓜本年11月總統大選期間，犯下大錯，吳釗燮難辭其咎。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉在大選期間極力打壓反對派人士，引起紛爭，遭到美國強烈批評。我外交部也呼籲尼方應遵循民主機制，處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。言下之意，是認為尼國政府的作為不符民主精神，也不符合人民利益。這分明是在教訓尼國政府。

美國是全球獨霸，一向以世界警察自居。經常對其他國家指指點點，甚至直接出兵干預，其他國家力有未逮，莫敢不從。美國批判尼國選舉紛爭，是百分之百的「干預他國內政」，但美國因為是獨霸，無所畏懼。反觀台灣，我外交部有甚麼資格干預尼國內政呢？

外交工作有諸多忌諱，其中最該避免的就是干預他國內政。我外交部直接就尼國大選事務表態，犯了外交大忌。吳釗燮身為外交部長，該不該負政治責任呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※