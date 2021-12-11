眼下蔡政府還在忙著公投案的政治宣傳，根本無暇顧及其他，但國際上的種種大事還是會與台灣發生著千絲萬縷的聯繫，一場場外交拉鋸戰昭示著台灣的國際空間正在一步步壓縮，遠不是他們渲染的那般模樣。

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，重新與中國大陸建交，對早已麻木的台灣人來說已經掀不起什麼波瀾，蔡英文也只是例行公事般在臉書上喊一句與國際民主自由陣營站在一起，彷彿這是台灣的自主選擇一樣，順便又虧了尼國一番，將其指責為不民主不自由，全然不顧自己之前跟「這種」國家熱絡互動、有求必應。

蔡英文的國安團隊失去了國際局勢的判斷能力，只停留在文宣思維看待斷交事件，殊不知大陸和尼加拉瓜有意選擇民主峰會召開期間宣布這一決定，就是要給美國和台灣難堪，而尼國竟然願意配合大陸的選擇，全然不顧美國的施壓，背後揭示的是中美兩國在中南美地區影響力的此消彼長。要知道這裡可是在美國的後花園，美國的影響力之大可謂深入到這些國家的社會肌理之中，然而依然沒有用。當然，要是美國全力以赴干涉並願意為此付出代價的話，或許尼加拉瓜也不會同意在這個時機打臉台灣，因此也可以得出一個結論，美國在幫助台灣維繫邦交的事情上，也只是停留在口頭層面。

當然，有了「新歡」之後可能也沒有多少閒心去在意遠在天邊的「舊愛」，現在的台灣更想要關注立陶宛，這個波羅的海小國口頭上稱要推動價值觀外交，實際上卻是把利益外交發揮到了極致，他們干預挑釁大陸當然是經過了審慎的評估，認識到雙方經貿連結不緊密，自己的損失可以忽略不計，但他們卻忘了自己身在歐盟的身分，以及自己的冒進給歐盟帶來的尷尬。歐盟雖然也會基於價值觀的虛詞來表達一番支持，但私底下卻要恨死這個自私小國，因為歐盟與中國大陸的經貿連結可謂千絲萬縷，他們可不會為了立陶宛的敲竹槓而選擇與大陸升級對抗，他們甚至也不願意跟立陶宛一樣完全充當美國的跟班和扈從，這次美國發起的「外交抵制」北京冬奧戲碼，歐盟各國都沒有貿然跟進，清楚揭示出歐美兩方的分歧和暗中較勁。而在這一格局之下，立陶宛可以挑動的空間其實極為有限。

另一方面，立陶宛和大陸之間沒有緊密的經貿聯繫，但並不等於立陶宛跟其他方沒有，而且只要牽涉到經濟利益，這個國家的自私虛偽就會表露無遺，最近立陶宛外長承受巨大的內部壓力，甚至準備辭職，因為立陶宛政府頂著美國對白俄羅斯的制裁卻沒有實施，還在幫助運輸白俄羅斯鉀肥，甚至還預收款項，要知道這個買賣每年可以幫立陶宛增加6000萬歐元的收入，占其鐵路公司貨運量的1/4，很顯然，立陶宛掙起錢來可全然不顧主子的規矩，自然更不會介意對方也是他們嘴上最不喜歡的「獨裁國家」。

其實無論是尼加拉瓜還是立陶宛，台灣與他們的連結從來就不是什麼民主自由，過去不是，現在也同樣不是，如今的甜言蜜語只能成為未來翻臉之後回看的談資，至於那些選擇視而不見的宣傳家們，就跟躲在網路上的網軍一樣，同樣不過是為了利益而做事而已。