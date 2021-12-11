核四公投的支持者希望侯友宜表態，侯友宜回應：「黨意不能大於民意」，有黨代表發動連署要侯友宜「3天內不表態就開鍘」；侯友宜說「全力做事」，然後不為所動…不得不說蔡英文命真的很好，明明是做得天怒人怨，但是因為在野勢力內鬨，總是可以安全過關。

根據美麗島電子報民調，侯友宜的信任度是83.3%，其中大約有3成是國民黨基本盤，其他則是中間與淺綠。現在把侯友宜從「不表態」推到核四公投的對面，對於非國民黨基本盤的侯友宜支持者來說，難免更不願意投下同意票，對公投通過更為不利。

萬一核四公投最後沒有過關，侯友宜很可能被打成「戰犯」，會有人呼籲國民黨，新北市長不要再提名侯友宜，或者藍營支持者不要去投票，那麼民進黨就可以在2022拿回新北市長。

藍營「教訓」侯友宜的確可以讓他無法連任，但支持侯友宜的中間選民也會因此對國民黨不滿，那麼2024可以想見就是民進黨躺著勝選；不論下一任總統是賴清德或者鄭文燦，民進黨的「新威權體制」都可以延續下去，繼續養網軍、搞東廠、髒兮兮。

公投輸，侯友宜輸，國民黨2022、2024也輸，唯一爽到的只有民進黨，這真的是國民黨支持者想看到的嗎？藍營一直有種風骨，「對錯比輸贏更重要」，但對錯是主觀的，有人認為黨籍政治人物有義務表態；也有人覺得公投是「以理服人」，用黨紀去壓迫任何人，只是步民進黨的後塵。

還記得民進黨處分林淑芬在萊豬法案跑票，當時藍營是如何譴責民進黨鴨霸，肯定林淑芬有勇氣；怎麼現在換個角度，是不是要對侯友宜做一模一樣的事？再者，侯友宜雖只表態「反萊豬」，但他沒有表態的「公投綁大選」、「護藻礁」與「重啟核四」，只有「重啟核四」暫時落後，這也不能說就是侯友宜的責任。

可見核四公投只是一個引爆點，癥結在深藍對侯友宜的不滿積累已久，認為侯友宜靠著國民黨的招牌當選，選上之後卻總是與黨保持距離。要解開這個結，國民黨未來才能團結，否則不因為這件事內鬨，也會因為那件事分裂。

侯友宜的確跟國民黨的活動疏離，但他之所以能夠有8成的信任度，吸引到中間選民跟淺綠，不也是因為與國民黨的這點距離嗎？不論2024是誰代表國民黨參選總統，他都需要借重侯友宜，來爭取中間選民。

「對錯」很重要，但「輸贏」一樣重要，教訓侯友宜，來讓民進黨暗爽到抽筋，豈非自虐？幸好現在國民黨內也有趙少康出來幫侯友宜緩頰，阻止了兩敗俱傷的惡性循環。

公投不需逼迫侯友宜表態，而侯友宜就算不表態公投立場，不妨肯定所有願意為理念付出的人。潘忠政、黃士修乃至於當年苦行反核的林義雄，他們的立場雖然不同，但堅持理念同樣值得尊敬。消弭在野內部的分裂，尊重侯友宜不表態的空間，這才能夠最大幅度的爭取到侯友宜的支持者。（作者為自由撰稿者）