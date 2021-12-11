今天上午的「核四重啟商轉」公投意見說明會中，反方代表邱威傑先生在論述過程中，不僅出言貶抑正方代表黃士修先生的求學歷程，末段發言甚至抹黑黃士修、王伯輝前廠長、李敏教授及本人組構類似日本「核能村」利益團體，並說「基本上就是跟日本核能村一樣，依附核能的共同體，因為他在捍衛自己個人利益」，其失德言詞必須加以譴責。

針對他人學歷的人身攻擊，不在說明會的議題範疇內，邱先生至此已先失格。此外，先不說邱先生口中的日本「核能村」是否存在，到底是基於何種具體事證，讓邱先生敢在公開場合指控他人謀取不當利益？難道是因議題論述無法服人，只剩含血噴人式的奧步可走嗎？或許邱先生在議會質詢時，早已習慣此等操作方式，但今天在全國性公投說明會上，再度如法炮製並且公然抹黑侮辱他人，是於法不容的，難道邱先生忘了自己在這個場合是沒有言論免責權的。

好不容易回到主題，反核方的議題論述卻不脫斷層地震必定導致核災的恐嚇性發言，完全無視全球三大核子事故無一因地震而起。日本褔島事故的主因是海嘯造成電廠全黑，加上救援措施啟動過慢造成，核四廠耐震係數高出一般建築達兩倍之多，台灣北部沿岸又沒有誘發巨大海嘯的因子，再考慮核電廠運作嫻熟的「斷然處置」技術，台灣根本不具備出現類似褔島事故的條件。

反核方持續以發生震度九級之超大地震的可能性無法排除，恐嚇民眾一定不要讓核四重啟，其實受傷最深的應該是核四廠所在地的貢寮居民吧，地質學者成天嚇唬居民當地未來一定會發生九級地震，難道是在提醒他們早日搬家到中、南部嗎？為什麼搬這麼遠，因為貢寮真要發生九級地震，雙北地區一樣有建物全數傾倒的危險，也難怪台大地質系教授魏國彥直白建議，總統應該認真考慮遷都。

為了阻擋核四重啟公投通過，反核方提不出取代不排碳核電的替代方案，也說不出走向淨零排碳的路徑，導致議題論述的過程頻頻失焦，人身攻擊與恐嚇手段盡皆出籠，也使整場意見說明會走調，反方代表失格失德，令人遺憾。

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