美國國會跨黨派議員於11月4日同步在參眾兩院提出《美台公衛保護法案》，若通過將在美國在台協會設置「傳染病監測中心」，並與我國衛福部疾管署合作，監測印太地區傳染病。提案議員表示，這項法案將允許美台攜手，安全地監測健康威脅，並有助預防未來的大規模流行疾病。

這項消息如在台灣剛光復時提出，台灣才應該很興奮。因當時傳染病肆虐嚴重，瘧疾、小兒麻痺、日本腦炎、霍亂，各個都比現在的新冠危害大得多。當時台灣百廢待舉，政府沒有空去應付這些傳染病，如果當時美國就能夠和今日一樣伸出援手，不但台灣人會歡迎，別說印太，甚至全世界都會感謝美國的大恩大德。

美國的援手源自美軍協防台灣，當時美國海軍第二醫學研究所就以1元租金無償租用了台大醫院西址公園路側的土地。協助台灣執行傳染病的防治，也為台灣及美國培育了一些傳染病及公共衛生的人才。在中美斷交之後，美軍撤離，隸屬海軍的第二醫學研究所也撤到菲律賓，沒有依當初的土地租約約定將研究儀器留下，台大回收的只是一個空殼。

這段歷史雖然在房租上聽起來有點嘔，但是最起碼為台大培養了早期的傳染病與疫苗人才，台灣傳染病防治能有今日的成就也應該有當初的餘蔭。這次的情況不同於當年，台灣已經沒有什麼傳染病，也因為沒有人與野生動物的接觸介面，要產生新興傳染病也不太容易。不論已知或新興傳染病，要以台灣為監測點，其結果要能用來保護亞太，或是保護美國，都沒法為即將成立的「傳染病監測中心」找出正當的設置理由。若是能設在印度，理由或許還比較充分。

美國為什麼要在台海戰雲密布時，突然提出這個計畫？而且將來的「傳染病監測中心」竟然是設在AIT裡面，也就是能夠規避掉台灣傳染病監控單位的監控。這是個不得了的大事，SARS時期就是因為文職單位管不到國防部預防醫學研究所，而造成詹中校SARS病毒外洩事件，險些造成疫情惡化，但也著實嚇出一身冷汗。1979年俄羅斯發生斯維爾德洛夫斯克市的「生物武器的車諾比事故」，更是因為軍方在祕密研發生物武器，當然沒有監管單位，最終釀成大禍。

美國議員提案來台灣設「傳染病監測中心」，又設在AIT，等同是在美國國內設立。台灣是擋不了，也監管不了。現在台海戰雲密布，台灣疫情卻相當穩定，懷疑「傳染病監測中心」具有戰爭意義是非常合理的。

但生化武器是1925年《日內瓦協議》嚴令禁止的，連美蘇強權都不敢明目張膽發展。今日極可能以AIT內的「傳染病監測中心」為掩護，如果沒有監管機制，有誰能夠駁斥將來蜂擁而來的國際指控，這無疑是為台灣捅了個巨大的馬蜂窩。政府那些眼界比較低的官員，可能只看到美國人或許可幫台灣發表幾篇文章，揚眉吐氣。不但沒有想辦法阻止，還幫著在數鈔票，實在可悲。（作者為醫師、退休公衛人員）