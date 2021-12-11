昨（12/10）日，尼加拉瓜共和國宣布與我斷交，此憾事自有其前奏脈絡與蹊蹺可稽，在其骨牌效應上，是否會影響瓜地馬拉與台灣的關係，值得推敲。

時間回到2017年1月11日，蔡英文總統於當地時間11日上午飛抵瓜地馬拉進行訪問，時任瓜國總統的莫拉雷斯（Jimmy Morales）在該國文化宮以軍禮歡迎蔡總統，並在致詞時，公開請求台灣予以瓜國經濟援助。

瓜地馬拉2017-2019年的實質經濟成長為 2.8%、3.1%及3.8%，一直以來，美國則是瓜國的最大貿易與投資夥伴。及至2020年，瓜國雖受疫情影響，導致經濟衰退1.5%，但卻優於其他拉美國家。至於在平均國民所得方面：瓜國自2013年的$3,522美元，連續增長至2019年的$4,619美元，成長率高達31.14%。另儘管2020年瓜國因新冠肺炎封城措施導致經濟衰退1.5%，但2020年平均國民所得僅微幅減少0.5%，仍維持在近4,600美元水準。

依此，回顧莫拉雷斯（Jimmy Morales）在2017年1月，公開請求台灣予以瓜國經濟援助，而台灣報媒竟就直白的選以《蔡英文甫抵瓜地馬拉，瓜總統提經援需求》、《落地不到1小時…瓜國開口要金援公路 蔡英文點頭允諾》，這些看在「平均國民所得平穩成長」的瓜國人民眼裡，是不是萬般滋味翻攪在心？

其次，2020年1月15日，甫剛卸任總統僅一日、喪失被起訴豁免權的莫拉雷斯，因先前遭控涉嫌非法收受「競選獻金」而遭調查。抗議群眾對著莫拉雷斯高喊「殺人凶手」，同時推擠莫拉雷斯的警戒護衛。結果，他的總共八名盟友，分別被指控為貪腐，其中，包括了兩名前國會議員，以及2019年總統參選人加爾達梅斯（Estuardo Galdámez）。以此場景與終局，對比莫拉雷斯在2017年之直面公開請求蔡英文，予以瓜國「經濟援助」的單刀直入，又給瓜國人民何種回憶與感想？

1997年，中國代表在聯合國安理會對「瓜地馬拉和平案」使用否決權施壓，之後，瓜地馬拉政府對於支持我國參與聯合國的態度即轉趨保守。即使蔡英文承諾予以瓜國「經濟援助」且親自頒授中華民國采玉大勳章予莫拉雷斯，但在莫拉雷斯的四年總統任期內，則僅僅於其卸任前，亦即在2019年9月25日的聯合國大會上，以唯一的一次發言表示支持。

而反觀分別在2007年、2011年、2015年與2019年四度參選總統，最終在2019年獲選，自2020年1月14日起就任的賈麥岱（Alejandro E. Giammattei），則是以：「支持恢復死刑、摧毀暴力團伙、與貧困鬥爭、終止人口外流、嚴打貪腐、不支持同性婚姻、反對人工流產合法化，以及支持調動軍隊維護民間治安」等政見，宣示：「為爭取一個不同的瓜地馬拉而奮進」，可見賈麥岱與莫拉雷斯，甚至蔡英文在各自國策價值上的截然不同。

本（12）月6日，賈麥岱甫在美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的演說中強調：在宏都拉斯新政府對中國關係充滿不確定性之際，瓜地馬拉政府堅決與美國政策保持一致，賈麥岱指出：「瓜地馬拉是美國的盟友，而與台灣的邦交關係，則是首要證明。」孰料，72小時後，賈麥岱未曾言及的尼加拉瓜，竟片面宣布與我國斷交！

至於宏都拉斯新政府交接團隊成員，則在尼國宣布與我斷交的隔日表示：與台灣關係不變，但「仍可能承認」中國。對於宏國如此的「外遇式」表述，不禁讓人連結起，近來在國家衛生體系裡，那種「與元配關係不變，但仍可婚外生子，與美眉牽手」的玄妙誓詞。尼國的二度斷交之舉，在即將、不遠、未來的台灣外交關係裡，是否會在宏都拉斯、瓜地馬拉發生骨牌效應，就端看蔡政府的智慧、能力，以及國運如何了。（作者為台師大教授）

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