和編製比較有關連的，是人員的待遇問題。民國53年前後，一個海軍上尉的月薪，約新台幣450元左右，空軍、陸軍上下都差不多。那時有外事連絡軍官，除月薪外，每月加給800元；空軍飛行員，除月薪外，每月加給約1200元。以上都算較高收入的軍人。和民間或公務員相比，台大研究所畢業入中央研究院，月薪在1200元以上。

民國56年我到院報到後，除月薪外，碩士級每月加給有3200元，博士級更高些，故其待遇，頗具吸引力。但以後，因為民間企業的蓬勃發展，中科院的待遇，就跟不上了。

因之從民國56年到71年，我共有兩次機會主辦全院的待遇調整。我一面參照國內各公、民機構的待遇；因為還要和美國本土的公司行號競爭華裔留學生，所以也參照了美國的待遇。原則上，先以美國新科的本科、碩士、博士每月美金待遇1/4為準，折換成新台幣後，再參考國內的一般待遇，訂出中科院的待遇標準。

大致而言，試行得不錯。因多年以來，國內外的科技高手，四海英豪們前來新新埔，落腳佳安村，從沒中斷。在民國72年左右第二次調薪，我發現，院長的每月加給不過8萬餘元，加上中將待遇，每月不過12萬元左右，和院內一位資深研究員，相差無幾。

我又查看工研院院長，中鋼、台電、華航等總經理的的待遇，每月多在20至30萬元之間甚至以上，於是我把院長的月加給調為24萬元（副院長好像是22萬），送呈上去定案。好的待遇有助於養廉，中科院的政風，一直不錯。後來由國防部派任中科院院長，閱報得知有些院長還出些問題，我真想不到！

前面提到過蔣經國承諾中科院不設政戰部，我因此覺得蔣經國不是一般的人，頗有偉大的氣質。因為這事證明了一點，蔣經國深切知道，出國留學以後，不會貪圖國外優渥的待遇，而願回國參與中科院的工作，基本上已經是經過考驗的愛國行為，還需要一般的政戰人員來宣導或監督嗎？

政戰部的主要任務除宣導和監督外，還是有一些事情，譬如日常生活中的居住、子女教育、康樂或體育活動等。照理說，這看似無關研究工作的生活瑣事，還真是要院長或副院長大力關心才是。沒有政戰部，這些事還是要有人辦。其時軍中有所謂中山室工作委員會，例由主官出任主任委員，副主官為副主任委員，算是一項不錯的補充。

民國56年我回國報到不久，總共才100人左右的中科院，還可開個全員出席的中山室工作會，推選組訓組、活動組及互助組各組長人選。我沒有參選，卻被許多同仁拱選為互助組組長。後來人員增多，多到沒有場地開全院的中山室工作會了，改為由院長圈選。我一直被圈選出任互助組組長到民國73年，竟和唐君鉑先生出任院長相始終。

這互助組長，是完全無職務加給的義務職，手下也空無一人。既然是單吊一個人，所謂互助，不是變成純粹幫助他人了唄！這就是孔老夫子的「行仁政」吧。但以後的互助事項，還真和佳安村有些關係，也結識了不少佳安村的士紳君子。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】