幸福是甚麼？有人說是期待（或喜歡）的生活方式，總之就沒個標準，面對這讓人無比幸福的可人兒，我這個別人出甚麼牌都要跟的，當場感動到想起身抱人，平日在老友面前，向來不在乎「賣麵看人撒油」（差別對待）的張姐更是開心，她說：你來之前，她就經常帶一堆菜來我家，叫我只管放飯，現在多了個人，感覺我家的飯還真香。

飯後照例喝茶胡侃，莊姐拿出一本相冊，是她跟姊姊妹妹半年來遊歐洲的記錄，莊家有六仙女，關鍵時刻姊妹情深，這樣的療癒能力堪比妙藥仙丹，看著一行行字跡不輸宋體的照片詳註，以及影中人樂開懷的笑容，我目不暇給邊翻邊說：「可以辦攝影展啦！」下意識又開始胡說八道，「有沒有跟人合法往來啊？」

談不來的政治大小白

張姐的老公老王是個老學究，上午看牢騷文章，下午坐等退休的鄰居上門棋藝較量，他問我：甚麼是合法往來？

跟一個連「豔遇」也不懂的爺兒們說話，我向來視如畏途，忙說告退要去爬山順便當探子，看他們又是搖頭又笑歪了身子，我又一陣「誠意食水甜」的快樂，他們都知道我為何喜歡逛蔣介石在台灣跟大陸住過的地方，因為我老愛印證老蔣寫的日記夠不夠誠實，他們無法理解的是他們的平常，為何會讓一個呆丸郎（台灣人）青眼有加？那是一處位在王家門口不遠的山腳旁，最高領導人曾住過的地方。

我每次到王家蹭吃蹭喝，接著就會上寶石山對著西湖消化，經過那處官邸都忍不住手癢要拍照，我曾歎息外加一連串問：怎麼老空著養蚊子吶？為何不開放給全中國的老百姓來參觀咧？要是裝潢了一屋子的「豐功偉業」，開放後一定可以增加市政府不少收入，現在不是各地方政府都喊窮嗎？我們台灣就是這麼幹的啊！

類似這種議題，老王就特別來勁，他長年跟我探討的，是類似網上說的：你不關心政治，政治會來關心你；你不親近政府，政府會來親近你。他每天上山打羽毛球都會經過那房子，常說一望「侯門深似海」，才開口想跟我探討長期屋空的原因，莊姐就先我起身，我只好趕緊尾隨下樓，我知道上了年紀的政治小白面對大白，都明白石頭軋久了會變灰，得趁著人還沒「變型」之前趕快脫身。

是非總因多開口

還沒走到大樓門口，莊姐突然迸一句：寡婦門前是非多。

審判自己易，論斷別人難，我理解莊姐這話是衝哪頭，在微信群裡，她是連暫時消失都要先行發文周告，把未來可能的風險作為理由，對眼前可能的危機採取行動，這樣的深謀遠慮跟小心翼翼，其背後的「濃縮」，或許是來自她的家庭教育，讓我感覺很像閩南話的：甘願得失（得罪）頭前，不可得失後面。

莊姐是旗杆腳出世的人家，身上的包袱自然比我這種草根還重，這從她的打扮最能看出，她套著男人都分不出是真是假的頭髮，魚尾紋全交給太陽眼鏡，我對有人形容的：「好女不過百，不是平胸就是矮。」向來覺得這話有夠反人類，雖說朝代已經大不同，可深植人心的桎梏仍在，想歷朝歷代的醜女，跟心如磐石堅的寡婦同樣可憐，不論年紀大小，都不改寧可清飢，不可濁飽的操守，我想誰都不忍心朝她們的女為己悅榮，狠心丟一句：夢做官，先做戲。

古代的寡婦，會故意在半夜裡把不同顏色的豆子混整籮，再一顆顆挑揀別類，藉以度過漫漫長夜，有讀書的人家，會邊做針黹邊督課兒子，指望日後能幫她跟皇上討塊貞節牌坊，要說近代最偉大的，胡適的母親可為代表，晚上對他進行罰跪或擰肉，不准他哭出聲的原因，是不能讓人猜她是故意藉教訓兒子出氣。

批判會論是非

知道胡適這個戀母情結的，就能明白紅粉知己滿世界的他，為何不敢違背母親的教誨，學民國時期很多男人搞休妻，現代有想法、條件好的寡婦，決不是汽車的第五個輪胎，要是無法指望男性友人能如古人說的：「縱對如玉如花之貌，當存若姊若妹之心。」那就只有靠息事才能寧人，為了避免疏於往來得癡呆症，張姐想出了吃完飯開批判會，有「復辟」味的革命陣容，相當於拿葵扇頭打人不疼，被我們大力責備而無關痛癢的，全是那些名振古今舌滑嘴甜，表裡不一的負心漢。

首先當然是兩岸都很有人氣的胡適，他的紅粉知己——美國畫家韋蓮司，給胡適的信上寫著：「兩條河流匯合後奔向山谷。」我們的共識是：外國女士真是天真，中國婆婆是不管妳長得很「三星堆」還是曾有過「挨千刀」，看媳婦的眼神向來是：非我族類，其心必異。《自由中國》（1949~1960）的掛名發行人胡適，面對中華文化裡的「寧娶寡婦，不娶生妻（離婚女）。」他毫無疑問是擁護的，知道男人風流可以，但不能隨便製造「生妻」。

我們不只談論名人的風花雪月，我預告下個主角，是曾說「恨不能殺二人以謝天下」的辜鴻銘，嚴復跟林紓當場面對被辜鴻銘指責「以學說敗壞天下」，其心情就一個「人無死，債無爛。」死了才能一了百了，替他倆感到冤的，肯定會暗笑十七世紀的歐洲貴族，以為戴上了河狸帽人就會變聰明。

嚴復翻譯赫胥黎的《天演論》，辜鴻銘認為是跟達爾文同一掛，只會講物競天擇不知公理正義；說林紓翻譯小仲馬的《茶花女遺事》，是鼓勵男歡女愛導致人欲橫流，我之所以挑辜鴻銘，是想知道解放區的女知識份子，對天理跟人欲這兩大事怎麼看。

向死而生的星星

我們開會的地點經常換，最滿意的是浙大旁的植物園，有時會在西湖邊的郭庄賞花，有時在浴鵠灣集合，再走到茅家埠的農家樂盤桓終日，我跟莊姐聊天聊到同上洗手間，這樣的坦（袒）誠以對她習以為常，對我這個初體驗說著繫皮帶如何難受，還是綁布條方便，還說在八十歲以前要多出國，因為很多航空公司不賣票給超過八十的，說姊妹們有時沒空，她只好跟著旅行團，身邊沒熟人照看，在泰國行李一拉人突然昏倒……。

因為疫情，無法再看莊姐又去了哪些國家拚命，我只能在山裡把蝴蝶和蟬聲跟她分享，我感慨自傷：那蟬光是叫一聲，我得呼吸六次。

莊姐是不管我最在乎的，攸關我那一分鐘有幾口氣的問題，倒是對不管在平地還是山上，老誤會我是一棵開花的樹的蝴蝶感興趣，她在微信裡對這群來路不明的一一品頭論足，都說少女情懷是首詩，我卻無法用隻字片語來形容這位向死而生的，耄耋老婦的生命力，只想到曾有人說，要是想起某人就立刻想笑，那人在百年之後，一定會變成一顆星星，隨時等你仰望。

人是不分貴賤會死三次，一是呼吸停止肉體死亡，二是下葬後完全從社會消失，三是最後一個記得你名字的也離開人世。面對人間失偶，一如船身太大難以掉頭，不能改變的是結果，可以改變的，是似水流年的如花美眷，成了讓人一不小心抬頭，就會邊看邊微笑的星星。

《莊子•天地》提到「華封三祝」，說堯帝已看破的人生有三點：「多男子則多懼，富則多事，壽則多辱。」莊姐的兩女兒很孝順，都很鼓勵她去周遊列國，此外還有我們這批深諳先吊胃口、接著上菜、最後掀答案的異姓姊妹幫著整腦袋，我認為她跟堯同樣不需「三祝」，將來也不只死三次，因為老想學小王子離開「B612號星球」，還記錄足跡傳諸子孫，這已具備成為宇宙人的資格。（朱言紫/台中市）

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