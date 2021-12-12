有「天才IT大臣」之稱的行政院政委唐鳳登上國際舞台，在線上民主峰會發表「國家聲明」，宣揚我防疫成果、民主成就，國際聲望青雲直上，但面對國內政局卻是灰頭土臉，在網軍疑雲籠罩之下，掌理國家數位政策的他也成為箭靶。唐鳳知不知道真相，水很深，但把矛頭指向他，恐是搞錯方向。

民進黨立委高嘉瑜遭家暴案意外扯出網軍運作的痕跡，在野黨除了聲援譴責暴力，並將監督火力集中在網軍所涉及的不法，盼能一舉揪出幕後的指揮系統。民眾並非無感，網路哏圖帶風向，抹黑、抹黃、抹紅，在螢幕滑動之間，隨處可見，圖文所示的真偽，更是難以判別，也撕裂著你我。

綠營看來是急了，民進黨立委江永昌在立院也嗆法務部長蔡清祥，「網軍，網軍，網軍一直講，講不出網軍的定義？」這要公部門怎麼說、從何說起，網路上的活動就跟實體生活一般，如果沒有涉及不法，例如毀謗、詐騙、不法金流等，自是無法定罪，如果沒有罪證，又要如何找出藏鏡人。

民眾的生活早已與網路密不可分，公部門透過網路宣傳政策，政黨透過網路傳播理念，政治人物透過網路推升知名度，都是理所當然，比拚的是網路行銷技巧。例如總統蔡英文在民進黨中常會前舉辦「台灣隊站出來1218總動員」記者會，臉書也換上公投「特效頭貼」，民進黨從立委到各地議員，上上下下都同步跟進，許多支持者也紛紛響應。

線上線下齊發的宣傳，是民進黨的拿手好戲，但在同一時間，有沒有受指使的「黑手」或者是所謂的「側翼」祭出「奧步」，才是應該追查的。

就在蔡英文發出動員令時，台積電創辦人張忠謀表態公投的假圖卡也在網路社群上流竄。張忠謀參加總統府舉行的APEC記者會時，明明沒有對公投表態，這張網路圖卡文字卻被寫上特定立場，連民進黨立委都無法辨別真假而誤用，民進黨內也有人在轉傳這張圖卡。這「一明一暗」的訊息，連綠營自己都霧煞煞了，遑論一般民眾所受到的影響。

回想起馬英九執政期間所歷經的反服貿行動，當時網路上也流傳著許多各式各樣揶揄馬政府執政的KUSO圖卡和臉書社團，沒人知道來源是哪、創作者是誰，是不是有特定資金暗助，也令人質疑，否則這些日日夜夜產製的大量資訊，如何支撐。看看現在的公投宣傳，不免又有似曾相識的感覺。

面對網軍的質疑，行政院長蘇貞昌說，「台灣是民主法治的國家，言論自由、民主行動，我們都保護、尊重，但是違法的行為不容許，都會嚴查嚴辦。」不過，行政院曾用公帑在立院做哏圖被抓包，公路總局IP涉及更動家暴案涉案人林秉樞的維基百科內容，至今也講不清，閣揆的宣示也因此大打折扣。

有沒有策動網軍幹骯髒事，身為內閣成員的唐鳳能說得了什麼，輿論再怎逼他也沒用，只是顯得很諷刺而已，倒是副總統賴清德應該講講話。

賴清德在民進黨總統提名初選期間，籲請網軍停止對他的攻擊；蔡英文也回應說，攻擊她的比較多，而且賴清德都很熟悉。蔡賴兩人互揭網軍的互咬戲碼，不就血淋淋上映過，等同證實網軍的存在，若是賴清德有意攻上2024總統大位，面對錯綜複雜網軍所掀起的爭議，怎能噤聲？

（作者為資深媒體人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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