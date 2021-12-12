感恩節過後，新的變異病毒株Omicron從非洲大陸的南非及鄰近國家，迅速傳播到世界各個角落。杯弓蛇影之餘，各國政府無不在最短的時間內，紛紛做出堅決果斷的措施。從以色列封國，日本的閃電鎖國，但禁航令又急轉彎，允許日本公民返國，乃至於美國出現本土性的病毒，進行社區感染的階段。從去年聖誕節前，英國傳出新的變異病毒株，肆虐全球一年。如今對於來勢洶洶的Omicron，儘管輕症居多，但卻會傳染給兒童，原本逐漸恢復元氣的世界各國，莫不戒慎恐懼，深怕稍有不慎，就會重蹈覆轍。

就在此時，2022年5月卸任，上個月被28國支持（但並不包括美國與中國大陸）、正式成為唯一合格的候選人，WHO秘書長譚德塞，能否受到兩大強國的政治支持，無疑是WHO未來半年，充分發揮功能的最重要變數。再者，「新冠疫苗全球通路」（COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX）這兩年提供給貧困國家，特別是非洲地區的各種疫苗數量嚴重不足。反而在12月的中非合作論壇（部長會議），中共國家主席習近平承諾將再提供10億劑疫苗給非洲國家，算是以行動對於來自衣索比亞的譚德塞秘書長，展現最大的善意。

但從去年到今年，在百年一遇危機的關鍵時刻，世界衛生組織的制度性權力，從一開始受到歐美國家質疑，並未迅速通告新冠病毒，到不斷呼籲富有國家捐棄成見，援助貧困國家，乃至於官方的「疫苗全球通路」迄今都難以發揮預期的功效，阻礙功能運作的結果，受害的是全球人民，尤其是貧困國家的弱勢族群。最後，國際組織內部的政治因素，加上富有國家坐擁數十億劑疫苗，以備不時之需；此次南非政府及早通報Omicron給世衛組織，結果卻立刻成為先進國家的「拒絕往來戶」，凸顯「日頭赤炎炎，隨人顧性命」的炎涼世態。

回顧今年5月，當時全球的防疫工作，漸入佳境。國際社會因而陸續舉辦健康論壇和線上峰會，確立WHO在全球抗疫的地位。然而，沒有疫苗生產能力的各國政府，曾寄希望於「新冠疫苗全球通路」，疫苗分配的機制，雖然備受矚目，卻未能充分發揮功能。究其根源，有兩個問題： 「經費預算」，以及疫苗研發生產的「專利讓渡」。

其一，將疫苗分派到全球各國，是經費問題。歐盟5月21日於義大利舉辦的「世界健康論壇」（Global Health Forum），為了支持發展中國家的抗疫、以及恢復經濟社會的發展，中共國家主席習近平當時宣布，要在未來三年提供30億美元。而改善貧窮國家人民的衛生健康為宗旨、總部位於日內瓦的「全球疫苗免疫聯盟」（Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI），則是在6月2日與日本政府共同主辦，在線上視訊舉行的世界疫苗峰會，獲得各國政府捐贈為數24億美元的承諾，從而使得「新冠疫苗全球通路」，獲得累計96億美元的捐款，用於疫苗的採購、分享和全球的運送。

其二，疫苗的「專利讓渡」，是政治問題。「專利讓渡」涉及跨國醫藥大廠的意願，半年前的德國政府反對，歐盟抱持保留的態度，美國政府則是搖擺不定。中共國家主席習近平在11月21日，透過G20的視訊會議，承諾讓疫苗成為「公共財」。由於印度、南韓、南非獲得疫苗的授權生產，是有當地的醫療科技做為基礎；就算讓渡出來疫苗的專利，還是涉及到最需要的非洲大陸和貧困國家，究竟有沒有能力自己生產的問題。換言之，WHO現有「疫苗全球通路」與「全球疫苗免疫聯盟」，功能之發揮，勢必在新的變異病毒株之強力侵襲下，再次受到考驗。

展望本月底前的聖誕節和新曆年，對各國政府來說，就算能夠汲取這兩年的教訓，採取果斷的措施，以有效控制新的變異病毒株。家家有本難唸的經，歐美國家因應的方式是全面施打第三劑，甚至研議強制全民接種疫苗；然而，貧困國家、地區、族群則擔心，將會再次陷於一年來，沒有疫苗可打的窘境。就算進入「次世代疫苗」的研發階段，疫苗專利讓渡的爭論，緩不濟急。世界衛生組織能夠做的，除了爭取更多的資金贊助和疫苗捐贈，還要強化現有的機制，以進行疫苗的分派。然而，可以確定的是，除非「地不分東南西北，人不分男女老幼」，只有大家都打得到疫苗，否則類似從南美洲、印度、非洲蔓延出來的變異病毒株，將會永無寧日。