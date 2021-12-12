中研院發生實驗室染疫事件，追查源頭遭遇重重謎團，難以澄清。首先，實驗室感染事件並不鮮見，國人須體諒，科學研究存在風險，為濟世活人又不得不為。

其次，主管機關不妨邀請世衛或美國提供支援；南港實驗室是指控武漢實驗室病毒外洩事件的真實對比，是讓其展現調查能力絕佳機會，何妨藉此讓世人理解其調查團隊的本領。

假若世衛與美國團隊無法釐清感染事件來龍去脈，期待透過溯源調查釐清新冠源頭，豈不荒唐。

再者就要檢討實驗隔離作業程序，考量實驗過程所具風險，實驗設施應比照疫區，研究者在研究期間是否應進駐實驗室住宿設施，與社會隔離，實驗後經過檢疫觀察，再恢復正常作息。

最後必須呼籲政府要公開透明，全台共有十餘個生化實驗室，目前在進行何種研究實驗，對公眾會構成何種風險，應向民眾詳細說明，滿足鄉親知的權利。政府首長面對外洩事件，不要妄想以感性訴求掩蓋問題。

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