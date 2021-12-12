尼加拉瓜近日與中華民國斷交，昭告世人「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，而台灣無疑是中國的領土」，中國大張旗鼓說「一中原則」廣為國際社會支持。邦交國只剩下14個，而尼加拉瓜是蔡英文總統上台以來第8個斷交的國家，令人憂心是否會有骨牌效應。

尼加拉瓜左派游擊隊桑定民族解放陣線，於1979年推翻蘇慕薩獨裁政權，對於幫兇耿耿於懷，奧蒂嘉政府終於在1985年底跟台灣決裂；直到中間偏右查莫洛夫人在1990年政權轉移，尼國才跟台灣恢復邦交。奧蒂嘉在2007年捲土重來，不管民進黨、還是國民黨執政，都有斷交的心理準備。

尼加拉瓜重施故技，表面上的理由是美國於去年底加以經濟制裁，自然讓中國有施展金援外交的空間。先前立陶宛力挺台灣，中國毫不客氣實施經濟制裁；近日美國召開「民主峰會」、指著禿驢罵和尚，中國是可忍、孰不可忍，必須大張旗鼓。在美中交鋒的氛圍下，台灣不過是借題發揮的對象。

當年桑定革命成功，美國總統雷根因國會禁止軍援反政府叛軍，指使台灣、新加坡、及南韓等挹助，國會調查「伊朗門醜聞」，台灣的名字在報告被塗黑，心知肚明。奧蒂嘉重作馮婦，從陳水扁、馬英九、到蔡英文，對於這個老邦交國相當頭痛；若非美國還有影響力，尼國恐怕早就琵琶別抱。

美國在戰後調停國共內戰失敗，杜魯門總統宣布放手不管，其實是棄守台灣；等到韓戰爆發，他無法承擔丟掉中國、及台灣的責任，只好又把台灣納為美國的保護傘。艾森豪接任，雙方如膠似漆，簽訂軍事協防條約成為盟邦。終究，美國在越戰灰頭土臉，結合中國對抗蘇聯，移情別戀，狠心跟台灣斷交。

冷戰結束以來，美國躊躇志滿。進入二十一世紀，美國因為九一一恐攻專注中東、疏於照顧後院，中國趁虛而入，連被謔稱為「香蕉共和國」的中美洲國家都被突破，對美國未必言聽計從。台灣外交未脫冷戰思維，若不能有獨立自主思考、唯大哥馬首是瞻，當地百姓沒有好感，更不用說勢利眼的政客。

民進黨政府在2016年美國大選押寶希拉蕊，沒有想到豬羊變色，買了不少軍火釋懷。小英在去年底重蹈覆轍看好川普連任，儘管美國已退出TPP、而且明言無意簽FTA，卻在8月答應人家進口萊豬。其實，台美貿易因為美中貿易大戰大增，不待TIFA重啟，更不用說美國有求於我「護國神山」。

蔡英文自詡為經貿談判專家，不知WTO並非世界政府，成員為了捍衛國家利益各顯神通，美國告歐盟補貼空中巴士、歐盟也告美國補貼波音，打打談談。美國違反慣例強迫CODEX投票，69票對67票，談什麼科學？川普以國家安全為由，硬是抬高歐盟加墨韓台鋼鋁的關稅，難道不能以戰逼和？

小英連任之際遭到賴清德挑戰，一些台派支持前者，理由是她有美國的背書，那是憑空想像。阿扁就職宣示「四不一沒有」，坊間的說法是民主黨出身的卜睿哲獻策，卻忘了當時是共和黨主政。同樣地，共和黨的薛瑞福夸夸而談萊豬，無視民主黨當家作主。至若把仲介當作貴賓，則貽笑大方。

再硬的筆尖也會鈍，甚至於斷掉。美國果真認為台灣的戰略地位無可取代，應該無條件提供安全保障。

（作者為國立東華大學教授）

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