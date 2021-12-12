美國總統拜登親自倡議的虛擬「民主峰會」9日揭幕，台灣終於等到出頭天，躋身重要國際政治舞台，稱得上外交突破，美國的支持功不可沒。2天的峰會落幕，台灣面對的將是美國操作「台灣牌」，挑戰「一中」底線的風險及後果。

扛著「民主自由」大纛，集結民主國家對抗中國、俄羅斯專制極權，使美國重返領導地位，是拜登追求的崇高目標，但其本質上仍是理想主義與現實主義的混合與妥協，民主峰會在實際運作上，地緣戰略、政治斧鑿斑斑並不令人感到意外。

基於民主理念、利用台灣制約中共、及迎合國內政治需要，邀請台灣出席峰會乃是必然，但美國同時強調符合「一中」政策及限定台灣參與者層次，則是不要過度刺激中共的務實作法。

根據美國國務院的記錄，110個受邀國中，除了墨西哥的駐美大使及政務委員唐鳳外，各國都是由總統或總理代表，台灣明顯遭到矮化。

台灣的參與、民主峰會又挑戰中共體制與發展模式，中共在峰會期間，展開了最激烈的反制行動，宣布與尼加拉瓜正式建交，等同宣告對台灣、甚至美國的對抗已進入最新階段。

拉攏台灣的邦交國是中共對台灣「灰色地帶戰爭」中的一環，為協助台灣鞏固邦誼，前總統川普甚至簽署生效簡稱「台北法案」的《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法》，但美台聯手仍無法防止尼加拉瓜轉向，並可能造成「骨牌效應」，民進黨政府責無旁貸。

台灣必須警惕的是，雖然美國對台灣支持「堅若磐石」，但無論基於價值或現實的美國外交政策追求的是美國利益，除非美國決定改變台海現狀，「一中政策」終究是美國對台支持的極限；對民主峰會的成果，台灣高興一天就好了。

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