文章開始前，先拋出兩個問題：

第一，批評台灣不夠民主，點出台灣民主實踐上的問題的人，是否就是台灣的敵人？

第二，國際社會肯定台灣民主，所以最了解台灣的台灣人，就不配批判民主的問題？

以上兩個問題，如果直接以是非題的形式，逼問社會上有頭有臉的人回答，敢直接回答YES的人是非常少的。再怎麼有主觀政治立場，用簡單的是非題語境，赤裸裸地把批判者當國家的敵人，並拿遠在天邊的國際評鑑封殺人民批判自己國家的權利，邏輯上都說不通。為了維護自己「知識分子」的形象，多數人不會敢以YES回答這兩個問題。

然而，現實世界中的論述不是是非題，中文字博大精深，因此有著很多「溫柔而婉轉」的說法。表面上看似站在超越藍綠的高度，實際上卻是扣人帽子。滿篇「我是為你好」溫婉建言風格，實際上卻是羞辱人民智商。

前總統馬英九日前投書媒體，舉出卡管、張天欽東廠、蘇宏達遭約談等九個具體案例，強調台灣已經是〈不自由的民主〉，媒體人蔡詩萍於臉書發表〈抱歉，馬總統，我真的沒法同意您：您掉入了『深藍語境』的夢囈裡〉一文，就是最好的範例。

蔡詩萍在他的評論中，創造了高深莫測的「深藍語境」一詞。而他定義的「深藍語境」是什麼？蔡詩萍文中，強調「深藍一直對民進黨執政有強烈排斥」、「反對到，連『台灣』都不願意多講、多談、多愛！」、「就是這種心態才對『民主台灣』挑三揀四，最終不能理解為何國際評價高的『台灣民主』，到底是怎麼一回事！」

不只如此，蔡詩萍文中更強調「我最擔心的，是因為『政黨惡鬥』，進而，否定了台灣民主的價值，再進而去肯定或無視於『極權中國』的陰暗，最終，來詆毀或不珍惜台灣的民主成就！」換言之，蔡詩萍認為由於國際對台灣評價高，所以台灣民主不應該被批判。馬英九批台灣是不自由的民主，就是掉入這種深藍語境！就是因政黨惡鬥否定台灣民主價值！就是詆毀或不珍惜台灣民主成就！甚至就是幫「極權中國」說話。

蔡詩萍這些批評，都沒有具體論證，也沒有邏輯推論，基本上就是扣帽子。戒嚴時期的國民黨把一切批評者都說成「中共同路人」，民進黨現在也成天抹紅說別人是中共滲透者。然而，這種貼標籤、扣帽子之風，豈是民主時代的知識人所應為？馬英九原意是關切台灣民主，不希望民主走回頭路，結果被說成否定民主？這不就是民進黨經常罵人「唱衰台灣」的老套？

就筆者一開始提出的兩個問題，蔡先生其實（自覺或不自覺）地都答了Yes。說實在，這才是站到了「反民主」的一面：正常的民主國家，豈會不允許自己人民（前總統也是人民）質疑自己國家不夠民主？一個人民不配質疑民主與否的國家，與對岸又有啥差別？蔡先生也是政治學方面的頂大博士班高材生，一向讓人覺得學問淵博、文筆流暢，絕非招搖撞騙的林秉樞所能比擬，您豈能不知民主政治本就有自我檢討的成分？美國近年來對於為何會冒出個川普，以及川普時期的倒行逆施，就有諸多嚴厲的自我批判。「國際民主及選舉協助研究所」甚至在「2021全球民主現況」（Global State of Democracy 2021）的報告中將美國列入民主倒退名單！人家美國民主都可以自省或被批評，台灣人不能批判自己的民主？類似的擔憂，吳玉山教授早在2019年就曾提醒；就連綠營的游盈隆也說馬英九「不全錯」。蔡詩萍怎能這樣全稱式的否定加上扣帽子呢？

同樣的，正常的，真正主權獨立的民主國家，又豈會視某些「外國評鑑」如同聖旨，無視本國國民（再說一次前總統也是人民）具體舉出的卡管、張天欽東廠、蘇宏達遭約談等九個具體案例？徹底抹殺人民對政府具體施政的質疑？何況，到底誰比較了解「我國情狀」？難道美國一定比台灣人更了解台灣嗎？

蔡詩萍文中，還把馬英九舉出的九個案例輕描淡寫為「民主實踐過程中的歧途亡羊」，更暗示台灣沒有因為這些「歧途亡羊」，就停止民主化的步調。民進黨政府有對這些「歧途亡羊」，做了補救，承擔了代價，且台灣已有「自我調節」的「監督機制」了……總之無論如何，台灣民主就是不能被質疑，不能講。這到底是在幫台灣民主說話，還是拐彎抹角地為執政黨、當權者護航？這種「當權語境」，恐怕遠不如挺公投、批判政府的深藍吧。

這更近似耍賴了！九個案例裡，除張天欽有下台外，誰有為造成這些案例付出任何政治代價？蔡詩萍說民進黨有為這些承擔了代價，究竟是什麼代價？君不見民進黨仍行政、立法一把抓，下週即將舉行四項公投，民進黨政府動員極大量行政資源下廣告，國營事業宣導四個不同意，中油動員補助團體聽親執政黨的公投說明會，這些叫做「補救與代價」？

最後，筆者要奉勸蔡詩萍先生，反對一個人就堂堂正正來反對，具體拿邏輯、數字、事實，或學理來討論。動輒拋出「替馬英九覺得可惜」等空洞的肉麻語句，實在是淪為吃人豆腐了。大家都是成年人，國民黨更是百年老黨，每個成年人作自己的選擇，為自己的命運負責即可。反正在蔡先生眼中，民進黨的執政下的台灣極為OK，民主現狀如此良好，深獲國際肯定，又何必在意台灣其中一個在野黨——國民黨會不會自絕於選民？

筆者不知道自己算是什麼顏色，但看了蔡詩萍洋洋灑灑扯了一篇看似深奧的「深藍語境」，只想在此昭告世人：我寧當挺公投護民主的深藍，也不要陷入忸怩作態的「當權語境」。

（作者為網路媒體工作者）

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