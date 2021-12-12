為什麼一場母親的喪禮，送花的名單那麼重要？為什麼號稱國安人員，大家就都會聽他的話？為什麼有名人合照，就更容易接近其他名人？一個虛擬世界與真實交際的騙子，林秉樞能博得台灣政商文化各界團團轉，也堪稱是《神鬼傳奇》了，令人驚嘆。

哥倫比亞大學商學研究所行為科學教授史帝芬．馬汀與麻省理工學院訪問研究員約瑟夫．馬克斯，合著了《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》一書，明白點出為何「他總是謊話連篇，為何人人盡信？」、「他永遠言行一致，為何人人不信？」

網路科技、社群世界的發達，顛覆了訊息傳遞的真真假假。為何我們這麼容易相信有自信的繡花枕頭？為何腦袋裡有料的專家經常不被當一回事？為何有些人看似可信，而有些人天生一副不可靠的樣子，即使他們說的是同一回事？

作者指出，決定是否該聽信某人時，我們會仔細衡量他的話語和論點。但事實是，我們總是更重視發言者個人，勝過他的話語或論點的內容。比起對的「說話內容」，對的「外表」和「聲音」往往更具說服力。

研究發現，運動選手被分配到紅色隊服時，獲勝機會竟高於藍色？身高較高的人，平均年收入竟然多於身高較矮的同事？陪審團對於五官較有吸引力的重罪犯，判決竟然比較輕？願意跟在穿西裝的人後面闖紅燈的行人，居然是穿牛仔褲時的3倍？籃球員會把球傳給身價最高或最知名的隊員，卻不是給當下表現最優異的隊員？

一項調查顯示，人光憑著眼神交會就形成第一印象。我們經常會從片刻觀察中，推測誰有自信、親和、愛掌控、強勢、值得信賴、討人喜歡、威權或是專家。這種對人的認知過程是無意識的，發生在雙方接觸的50毫秒以內，且往往在相當年幼時就已發展出來了。

不僅人類會藉由「傳送奢華信號」來暗示自己的身分地位，動物也是如此。孔雀是傳送奢華信號的典型代表，雄孔雀的尾巴竭盡全力長得又大又美，因為大尾巴就像一種信號，讓雌孔雀知道自己擁有好基因。儘管孔雀的大尾巴在擺脫攻擊時比較礙手礙腳，但卻值得冒這個險，來贏得「單身」雌孔雀的注意。

到底傳訊者的哪些特質對我們的影響最大？在我們決定該聽誰的話、該相信誰的時候，哪些訊息是最重要的？我們能怎麼做，才能更敏銳地察覺這些效應的潛在暗示？行為學專家馬汀和馬克斯指出八大特質，分別是硬性傳訊者的社經地位、能力、強勢、吸引力，以及軟性傳訊者的親和、自曝弱點、信賴、個人魅力。原來正是這些特質左右了我們是否願意用心聽他們說的話。

問題是，在這充斥模稜兩可、不確定和假新聞的世界中，原本只是傳遞訊息的人，卻逐漸成為訊息本身。所以你相信或不相信蔡英文、馬英九、川普或習近平都是如此。而這周4大公投就要投票了，你相信自己，還是要相信誰？為什麼我們會掉進一個是非公理不分的世界，只相信別人的「四個不同意」或「四個都同意」？

（作者為台北市出版公會理事長）