第13屆「海峽論壇」12月11日在廈門舉行線上線下的論壇大會，大陸全國政協主席汪洋出席致詞，強調造福兩岸同胞初心不變。國民黨主席朱立倫也以線上方式發表談話，宣稱將持續推動兩岸和平發展。但由於朱立倫在談話中沒有提到「九二共識」，以致遭到大陸媒體普遍的冷處理，報導中並沒有讓朱立倫的影像出現，以至於這次海峽論壇可說是對國民黨一次最冷的論壇。

在先前陸委會的阻撓與發出不希望人民、團體參加海峽論壇的恐嚇下，國民黨參加這次的海峽論壇原本就顯得戰戰兢兢，尤其是在論壇舉辦時，又發生尼加拉瓜與大陸建交的尷尬場面，朱立倫為此還表示「嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交」，批評尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期協助與支持，令國人深感憤怒；也對中共長期謀取我邦交國、打壓我國際空間，深感遺憾。

在一面譴責大陸掠奪我邦交國，一面又要在被陸委會定性為「統戰平台」的海峽論壇唱議兩岸和平發展，讓朱立倫變成兩面不是人。而最可議的是，朱立倫既然以國民黨主席的身分參加海峽論壇的線上發言，他又有些投機地不肯說出國共的通關密碼「九二共識」，也難怪要遭到大陸媒體的冷處理。

事實上，朱立倫和新北市長侯友宜的政治性格差不多，既要當藍營的共主，又不想背負藍營的十字架，使得他們領導下的藍營顯得離離落落。光是這次的4大公投，原本有大勝的局面，卻被自己玩成可能被民進黨翻盤的後果，要不是有林秉樞當「救援投手」，國民黨要輸到脫褲的可能性都有。

有權力、不承擔，這是國民黨內「朱立倫們」被民進黨攻擊最大的罩門。民進黨攻擊國民黨最大的利器，不僅是掌握國家機器對國民黨「人為刀俎」的予取予奪，更重要的是他們掌握兩大「神主牌」不放，使得民進黨一直立於不敗之地，一項是「台獨神主牌」，一項是「反核神主牌」。

其中「台獨神主牌」已經進化為民進黨的意識形態，是鞏固支持者信仰的砝碼。而「反核神主牌」是民進黨立足於台灣這塊土地的誓言，讓支持者相信民進黨是愛台灣，因為愛台灣的土地，所以民進黨讓支持者相信，他們是可以跟台灣共存亡。這也是民進黨要拚老命祭出4大公投「四個不同意」的全國大暴走之因。

但是，國民黨的「朱立倫們」就缺少了這種意志，原先三民主義的意識形態早就被拋棄，跟大陸連結的「九二共識」又準備被國民黨丟入歷史的灰燼裡，沒有「躍馬新中原」的意志，也提不出「愛台灣」的論述，只能依靠民進黨執政的失敗來取利，這如何能鞏固支持者的心志？

這不僅是國民黨的問題，也是「朱立倫們」最大的問題，這些問題從朱立倫一方面批評大陸謀取我邦交國，一方面既然要參加海峽論壇，卻又不敢說出「九二共識」，讓國共對話的基礎不斷流失，這樣不僅是大陸，恐怕連台灣人民都不敢相信國民黨能夠維持兩岸的和平發展。

所以「朱立倫們」該拿出應有的勇氣，學學民進黨沒有什麼不敢幹的「亂政」意志，沒有勇氣搞革命，國民黨想重新當家，不過是海市蜃樓！

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）