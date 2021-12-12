12月10日圍繞台灣國內外重大外交與軍事大事特別熱鬧。美國以「民主峰會」為名邀請台灣參與，未納入中、俄，尼加拉瓜10日一早宣布與中華民國斷交，不到3小時即與中共建交；中共文攻武赫空前巨大，台灣問題鬧到國際皆知！

中共外交部、國台辦，齊聲表示，中瓜建交大勢所趨，敬告台灣剩下14個邦交國家，遵守一中原則；中共黨媒《人民日報》「鐘聲」稱，美方任何「以台制華」的圖謀，只會將台海局勢推向進一步緊張。再者，共機13架分組三批運-8遠干機1架與轟-6機2架、殲-16機6架與運-8反潛機1架、殲-10機2架及空警-500機1架在台灣西南國際空域活動，其中運-8遠干機1架與轟-6機2架經巴士海峽出島鏈後折返。此次中共「文攻武嚇」組合拳，是今年以來下手最重的一次。

中共近年軍機擾台重大事件一覽表。(作者陸文浩製表)

首先，解放軍東部戰區海、空軍航空兵特殊的在台灣周邊海空域有指向性演練與演習，是為政治權謀的延續。主要欲迫使近期以美國為主的軍事同盟，傳遞台獨勢力的錯誤訊息，違反「一個中國」原則，中共阻斷台灣外交活動，以及國際生存空間。而10日共機13架在台灣西南國際空域進行「聯合警巡」與轟6機群等出島鏈，係針對美國邀請台灣代表的政務委員唐鳳、駐美大使蕭美琴參加美國「民主峰會」而來顯而易見。

其次，從近年來觀察發現，中共反擊外國勢力介入兩岸統一問題，已經凌駕反制「台獨」勢力向外擴張。究其原因，中共欲想中美共管台灣，以制衡大國（指亞太美、日以及歐洲西方國家）、堅守「一中原則」「兩岸是內政問題」，以及壓縮台灣在國際活動空間等。尤其，此次尼加拉瓜與我斷交、與中共復交。此舉，有可能牽動友邦宏都拉斯總統當選人卡斯楚明（2022）年1月27日就任後，轉向中共，我方不可不謹慎以對。

最後，隨著11月起外國官方訪問團頻密抵台訪問，以及這些友我國家向國際與中共傳遞「支持台灣、反對中國」行徑，此急欲提升台灣國際地位，擴展對外關係，在未解決兩岸關係的緊張情勢下，共機在台灣西南國際空域活動的「擾台」舉措，從11月以來共機每天出海活動，未來恐將成為天天「擾台」的常態，並隨著圍繞著台灣的外國勢力多與寡，解放軍也將調整共機等軍事力量的增與減。

日本前首相安倍晉三，擔心中共奪取釣魚台，而藉機公開呼籲「台灣有事、就是日本有事」，以及新任首相岸田文雄公開歡迎台灣加入CPTPP等情形，未來日本周邊海空域演訓活動將愈來愈密集、規模也愈來愈大，中共解放軍海空軍兵力不排除與俄羅斯太平洋艦隊兵力有更多協同演訓機會。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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