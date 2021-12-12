12月9日晚上，俄羅斯情報單位在克里米亞半島和烏克蘭附近的水域，攔截了一艘有50年船齡的烏克蘭訓練艦，聲稱烏克蘭想要挑釁。一下子，擔心俄烏開戰的人神經全都緊繃了起來。

過去我們只看過菲律賓弄艘生鏽的破船擱淺在南海仁愛礁不走，以此宣示主權，但還沒看過俄羅斯這種大國指責小國用老船挑釁的。雖然俄羅斯最後釋放了這艘船，結束了這場鬧劇，但是大家還是擔心，這會不會成為一種模式，亦即莫斯科是不是可能隨時利用一些偶發摩擦，比如無人機入侵，作為向烏克蘭用兵的藉口。

烏克蘭情勢怎麼會變得如此緊張？

7月12日，俄羅斯總統普丁發表了一篇5000字的長文，細數俄羅斯和烏克蘭幾百年來的歷史淵源與血脈關係。普丁表示，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯根本就是同文同種，烏克蘭更是俄羅斯文化的母親國。烏克蘭之所以現在會變成一個失敗國家，都是因西方勢力介入。西方欲以烏克蘭為跳板，進攻俄羅斯，並分化後蘇聯時代俄國與周邊國家的關係。普丁也在其他場合抱怨前蘇聯領導人放任加盟共和國各自獨立，以致埋下了今日俄烏衝突的定時炸彈。

緬懷歷史之餘，俄國也畫下了紅線：北約不能派兵進入烏克蘭，更不能拉烏克蘭加入北約。對俄羅斯而言，這是直接把威脅拉到家門口，是無法容忍的。烏克蘭也不能對東烏增兵，或對東烏俄裔進行種族滅絕。

相較於普丁的歷史情結，白俄羅斯和烏克蘭卻未必這樣想。像白俄羅斯總統魯卡申科這種和俄羅斯關係這麼鐵的人，在普丁提到俄白兩國合併時，反應都是冷淡的。烏克蘭更是如此。也許烏克蘭東部的俄國裔比較同意普丁的講法，但西部一心想加入歐盟的烏克蘭人卻抱怨俄國偷走了烏克蘭的歷史，現還想阻斷烏克蘭的未來。

美歐的看法則是第三種表述。過去美國忙於反恐時，一些外交學者就警告，專注反恐的結果是忽略了兩個重要的衝突點，一是中國的崛起，一是俄國與西方在烏克蘭的角力。後來的國際政治果然就被這兩個議題所主導。尤其在烏克蘭這一塊，西方認為俄羅斯是想重建舊蘇聯版圖，趁西方不備，對波海三國與東歐國家步步進逼。

其實2014年克里米亞在俄國支持下，公投獨立後併入俄國時，就可看出各方史觀的不同。俄國認為克里米亞回歸是翻轉了赫魯雪夫60年前把克里米亞畫給烏克蘭的錯誤政策，是國家的統一；占克里米亞人口9成的俄裔表示他們努力了60年，終於可以回家了；西方則認為俄國踐踏國際法，分裂了烏克蘭。如今烏克蘭緊張再起，一樣是在歷史與現實擺盪之下，「一個烏克蘭，三種表述」。

這個緊張怎麼降溫？烏克蘭老百姓倒是不覺得戰爭迫在眉睫，一些人認為這是強國的刻意炒作。但這種緊張情勢已足以嚇退許多外國投資，對原來就充滿貪腐與寡頭壟斷的烏克蘭經濟無異雪上加霜。這就是國際政治學者所稱「灰色地帶的侵略」。

美國則從總統到國務卿到參謀首長聯席會主席都重複宣示，如果俄國真的出兵烏克蘭，將要付出嚴重代價。如何在戰雲密布的詭譎氣氛下緩解烏克蘭情勢，成為現在大家最關心的問題。

（作者為東吳大學政治系教授）