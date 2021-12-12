近日，有關萊豬、藻礁、缺電問題再次成為台灣媒體焦點，向來對台灣食安和環境引以為傲的台灣青年，也越來越憂心台灣的現狀。

台灣女子偶像團體女F4前團長、歌手劉樂妍就在自己的社交媒體上發佈影片表示，並取名《送給呱呱菜的新歌——「真心換絕情」之人死不如狗痛心》，稱台灣本來食品很安全，環境很好，現在被迫吃萊豬，藻礁被破壞，不少民眾因新冠疫情影響而往生，她不去悼念，拜登的狗死了，卻發文悼念，覺得她非常的冷血，並將周慧敏的歌曲《癡情換情深》改編並演唱成了《真心換絕情》，希望喚起當政者的良知與反省。

劉樂妍發佈影片《送給呱呱菜的新歌——「真心換絕情」之人死不如狗痛心》。（作者提供）

YOUTUBE「慶哥評論」也PO出北大國關台籍博士王裕慶的視頻《蔡英文當局是欺騙老百姓？》，視頻中王裕慶說，民進黨在萊豬萊牛問題上自己都不一致，自稱環保綠色，對破壞藻礁卻不遺餘力，真是坐什麼位置決定什麼事。

台大日語系畢業的替身武打演員陳竹音也在自己YOUTUBE上發出影片《1218真愛台灣，四個都同意，我是竹音姐姐》說：「吃萊豬這個問題，還需要討論嗎？有人要毀滅我們台灣最重要的自然資源了，如果台灣美麗的環境、食安，納稅錢都要被白白浪費，台灣價值還剩下什麼。」她認為有個解決方案，「就是統一，把大陸的電通過海底電纜送到台灣來。」

在台灣社會政黨日益對立的今天，誰真心關切台灣的未來，一直讓令人存在更深層的擔憂，不知這些台青的憂慮與建言，會否給台灣社會帶來一些轉機？（亞傑/廈門市台灣研究學會理事）