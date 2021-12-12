本月18日是「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」四大公投案之投票日。

公投在補代議政治之不足，乃「我為人人、人人為我」最強而有力的民主行動。在本次公投前，筆者有感而發，幾點建議如下：

一、匡正代議民主不足，公投乃創制複決之憲法實踐。

中華民國憲法於1946年制定時即於第17條及第12章明列人民之選舉、罷免、創制及複決權。所謂「創制」乃人民草擬法案或立法原則後交付人民表決之權；「複決」乃人民就現行法律請求交付人民表決修正或廢止之權。然而，憲法第136條雖明訂：「創制複決兩權之行使，以法律定之。」因長達近40年的戒嚴勘亂，並就創制複決權是否適用「統獨議題」的考慮，直至2003年陳水扁總統任內才通過《公民投票法》，即使如此，過高的法定門檻使2004年與2008年兩次全國性公投，都因領票率均未過半全遭「否決」，人民創制複決權難以落實，被譏為「鳥籠公投」。

2017年蔡政府修法，大幅下修提案、連署及通過門檻，並廢除公投審議委員會，僅中選會作形式審查，除修憲及領土變更案仍不得公投外，朝野努力共同打破「鳥籠公投」。隨後第三次全國公投（2018公投元年），10個公投案有7案通過，包含我國第一個複決案之「以核養綠」公投，直接「廢除」《電業法》「2025非核期程」。正當我們迎來蔡總統所說「《公投法》多年來的缺陷終於走入歷史」，卻換來2019年6月，蔡政府挾立法院多數席次，將公投與定期全國大選日期脫鉤，又增加公投不必要的阻礙。

其實，不論「對人的選舉罷免」或「對事的公投」，都是憲法原則之民主實踐。公投元年人民踴躍參與是因連同大選併行，使公共議題與選舉高度聚焦之成果！基此，公投能依法隨機成案，人民才能真正當家作主，匡正我國「政治產業」近年逐漸因一黨獨大而衍伸的政府失能弊端。亦即，公民必須積極公投，中華民國才能更民主、更法治、更進步！

二、能源政策、環境保護、食品安全，1218公民說的算！

平心而論「藻礁生態」與「經濟發展」本可兼籌並顧，關鍵在我們是否非要「天然氣發電」不可。燃燒天然氣的二氧化碳雖較燃煤少，但美國太空總署（NASA）明確指出，天然氣在開採、運輸、燃燒過程洩漏的「甲烷」，對於全球暖化效果較二氧化碳更糟，並警告不該以天然氣為橋接能源（bridge feul）加熱地球！國際能源署（IEA）今年更表示，必須立即停止化石燃料投資，包括天然氣田！

蔡政府若尊重2018年「以核養綠」公投民意施政，以天然氣橋接煤碳能源是假議題。美國、日本、英國、法國、南韓及大陸等都以核能作為解決淨零的解方，只要我們不放棄核能，並持續精進現有核電機組及核工專才，「以核養綠」相比煤炭及天然氣絕對有利淨零！當供電充足（綠能及核能）就用不著天然氣、燃煤，也不需要接氣站，藻礁便能永存。

然現行能源窘境源於民進黨主政下，堅持以2016年所提出之2025年達到「50%天然氣：30%燃煤：20%綠能」配比及「非核家園」之政策所致，誤導人民天然氣乃「萬靈丹」，實為有礙淨零的「糖衣毒藥」！倘甲烷無害或少害，何以蔡政府2019年修正《空汙法》時，罔顧全民健康，特別在第14條第2項替空汙氣體甲烷解除管制大開後門？我國本有替代能源，卻在民進黨「非核神主牌」下非得孤注一擲，人民應透過公投為下一代幸福把關！

至於「反萊豬進口」提案事涉農委會「動物禁用乙型受體素公告」，除為配合萊豬開放，牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine）排除限制外，乙型受體素（β-agonist）（含萊劑）仍是禁用藥品。政府一面說安全無虞，一面又嚴禁國內業者使用，應知人民健康絕非商品，不該淪為國際貿易利益交換的芻狗！

綜上，公投是利人利己的公民行動，絕非政黨對決，期盼每位公民在1218投下寶貴的一票。箝制政府權力濫用，從你我公投投票開始！

（作者為中華民國公民）