尼加拉瓜與我斷交，隨即與中國大陸復交，民間掀起外交部長吳釗燮應請辭負責的聲浪，蔡總統卻透過發言人表示，尼國與我斷交，應該譴責打壓台灣的威權勢力，「吳釗燮沒有請辭問題」。這可說完全驗證了民進黨的雙重標準與護短心態，眼中全無「社會觀感」4個字。

蔡英文自2016年就職總統以來，吳釗燮就是國安團隊不變的成員，歷任總統府祕書長、國安會祕書長、外交部長等經歷，放眼民進黨內也只有「永遠的祕書長」邱義仁足堪比擬。吳釗燮權傾一時，外交成績卻節節敗退。

陳水扁主政8年期間，兩岸激烈對抗，丟了9個邦交國，搶回3個小島國，邱義仁自名為「烽火外交」，終以難堪失敗收場。蔡總統第二任期未完，已經斷交8國，卻連1個小國也沒搶贏過，所羅門群島內亂還扯上台灣干涉，國際形象大傷，吳釗燮毫無章法地蠻幹，比烽火外交還不如，這般丟盔棄甲，能不辭職下台嗎？

府方說「應譴責打壓台灣的威權勢力」，按此邏輯，未來所有外交部長都無須擔心官位不保，反正都可以歸罪「中國打壓台灣」。難怪吳釗燮激昂勇鬥，讓國際社會誤以為「台灣準備與中國作戰」。

「林秉樞之亂」驚爆執政黨派系大亂鬥；為對抗大陸，國防預算破表、債台高築；富人更富、窮人更窮、治安敗壞；防疫出現破口、官員婚外情一樁接一樁，笑罵由人，好官我自為之。國家顏面掃地，「辣台妹」還在忘我搖擺自嗨！