隨著1218公投日進入倒數階段，各政黨與公民團體莫不把握時間做最後衝刺。但在此時卻意外爆出林秉樞暴打民進黨立委高嘉瑜事件，且案情不斷延燒，從恐怖情人暴力事件衍伸出綠營長期豢養網軍的疑雲，進而衝擊執政黨好不容易拉近的4大公投差距。因此心焦的蔡政府不僅在基層打出「辣妹牌」熱舞，蔡英文總統的「仇恨牌」也再度重出江湖。

綜覽4大公投，除了「重啟核四」之外，其餘3案，蔡政府都陷入昨是今非的論述困境，以至於只能不斷閃躲、迴避，甚至要透過說謊、造謠等方式才能避免自打嘴巴的尷尬。因此，包括「反萊劑」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」3公投案，站在反方的蔡政府一直處於相對弱勢、挨打的局面。

但民進黨卻黨國不分，透過大量的行政資源絕地大反攻，鋪天蓋地在各地進行說明會，不僅由綠營縣市長與縣市黨部主委領軍進行街頭宣講，更打出「辣妹牌」，在高雄公投宣講會上以熱舞吸引民眾，手筆之大、格調之低，令人咋舌。

而當林秉樞案扯出綠營豢養網軍的疑雲，可能增加中間選民對蔡政府的反感時，蔡英文更再度急忙召喚「仇恨、對立」的邪靈，在臉書喊出「台灣隊站出來！1218總動員！」目的就是要避免好不容易拉近的公投差距再度被拉開，執政團隊最後會被民意完封的慘況。

回顧民進黨的選舉史，仇恨動員永遠是勝選的不二法則。從過去的省籍議題到近年的抗中保台，越是對立，越是仇恨，民進黨的政治紅利就越大，也就越能理直氣壯地合理化自己言行不一、昨是今非的雙重標準。不管是早期喊出的「台灣人出頭天」或今日蔡英文口中的「台灣隊」，將人民分化與對立的本質從未改變過，甚至是更變本加厲地進行國家認同的種族清洗。

公民投票是人民對政府政策的複決，並非攸關政黨輪替或政權保衛戰。蔡英文卻想用「台灣隊」支持「四個不同意」來壓制「非台灣隊」的民意，這可說是一種威權的本性，意圖否定所有透過民主程序與機制來反對蔡政府政策的可能性。

倘若執政黨對自己的政策有信心，理應好整以暇靜待公投結果，又何須大肆反宣傳？主因在於公投綁大選一案若是通過，勢必削弱民進黨在後續選舉中使用仇恨動員的效果，迫使民進黨無法再用雙標伎倆，選前說一套，選後以情勢變更為由，做的又是另一套。

就現實面而言，政黨利用分化對立絕對有助於簡化民眾的選擇。但政黨隱身以影武者發號司令，而由網軍執行分化對立的作為，長久而言，則會造成「以民主反民主」的畸形發展。4大公投的重要性，除了複決政策外，其實更重要的目的是遏止台灣民主倒退，讓人民對政治人物得以真正課責。因此人民應以理性做出「對」的選擇，而不是以意識形態選邊站隊。

（作者為立法委員國會辦公室主任）