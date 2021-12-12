中天電視新聞台去年底遭NCC不予換照，轉型重生屆滿周年，勞資攜手合作，突破各種挑戰與環境變化，努力融入時代潮流，已獲得廣大民眾熱烈的迴響與肯定。回顧過去一年來，台灣新聞自由的環境更加惡化，政治黑手介入媒體更深，閱聽眾接受的訊息更假，如果民意不能覺醒，台灣將陷入難以挽救的境地。

NCC盯上TVBS

中天新聞台轉入網路後，經營雖然倍極艱辛，但堅持專業不懈、求新求變，在數百萬網友相挺下，已交出亮眼的成績單。在2021年台灣地區熱搜30個熱門新聞事件中，中天在YouTube均居於領先，是主要的KOL（關鍵意見領袖），中天頻道在YouTube拿下23個熱門事件的觀看次數第一名，包括三大罷免案、公投、疫情、高端爭議、城中城大火及美中博弈等國內外大事，觀看次數都是冠軍；中天儘管沒了52台，卻搖身成為YouTube流量王！這絕對是蔡政府封殺中天時所始料未及的。

中天前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞被NCC裁罰40萬元，中天不服提起訴訟。台北地方法院日前更一審認定，NCC委員無正當理由為差別待遇而對中天裁罰，行政作為顯然違法，因此撤銷處分，判決中天免罰40萬元，算是給了中天一個「遲來的正義」。但NCC箝制媒體的陰影仍在，今年中天綜合台申請營運計畫變更，希望增加三節新聞及政論節目，卻遭NCC駁回，等於繼續將中天關台；NCC的理由是「不符合營運計畫要求」，以及「難防範大股東介入新聞製播」。問題是，三立和八大電視台的非新聞頻道也有播新聞，為什麼唯獨中天綜合台不可以？

蔡英文執政這5年，掌控電視台的威力早就超過國民黨老三台時代，民進黨有策略、步驟，更敢操控，從點到面，先開族群台，再開國際頻道，進而掌握新聞台。現在民進黨能影響的新聞台，從有線電視48台三立財經到58台的非凡財經共11個頻道中，最少超過8個頻道受民進黨管制或關係密切，可說宰制了70%以上的新聞區塊，但民進黨仍要全力進軍新的新聞台，各派系都想擁有自己的一片天，更別說另一大塊新興火熱的網路社群，早已透過政府預算買網軍操控中。

今年下半年起，各電視台都面臨NCC每3年一次的期中評鑑，每家新聞台都由總經理帶隊到NCC面談，TVBS已成為繼中天之後，NCC的下一個目標，其中趙少康在該台主持政論節目、組織戰鬥藍次團、準備選總統等問題，更引起NCC的特別「關注」。明年底將有選舉，政治性格強烈的NCC委員已盯上政論節目，未來會用什麼樣的標準和動作對付趙少康呢？

人民應有所警惕

NCC以趙少康「政媒兩棲」為由，延宕TVBS的期中評鑑過關，但趙少康未擔任任何公職或黨職，也未領取國家公帑，更沒有公權力，只有影響力，這就成了NCC找碴、甚至刁難威脅TVBS的藉口？更荒謬的是，民進黨不僅毀棄自己過去進行民主運動時要求「黨政軍退出媒體」的宣示，綠媒還公然指定民進黨的不分區立委提名，更在黨內成立自己的派系，搜括政府標案、分配政府人事的資源。這樣的政媒利益共生、猶如寄生操控的異形怪體，竟然反過來批鬥、箝制真正監督政府的正常媒體？

這次林秉樞事件又牽扯出綠營複雜詭譎的網軍生態，乃至深不見底、錯亂失序的司法偵辦黑幕，人民陷於網軍亂台深淵中，亟欲脫困卻難以自拔。網軍惡行一再曝光，證明綠營網軍無所不在，而且有人指揮調度，專門在關鍵時刻針對特定議題與人物造謠帶風向，替執政當局與綠營權貴文過飾非，打擊政敵，甚至成為對內鬥爭的工具。但民進黨政府從總統蔡英文以降，卻從未對此表達歉意，連要約束網軍的意思都沒有。

箝制新聞與言論自由、打壓媒體監督政府的正常功能，縱容甚至運用網軍凌虐他人，是戕害台灣民主生機的毒瘤，中天關台不會是民進黨畸形政治的最後一次演出，愛台灣的民意應知所警惕，為了避免錯誤重演，唯有公民自覺促成2024換黨執政。