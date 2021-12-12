美國召開全球「民主峰會」，邀請台灣參加卻排除大陸，大陸針鋒相對展開「民主」話語權之爭，搶先發布《中國的民主》白皮書，並且由學界推出《十問美國民主》研究報告。在大陸疫情管控得當、經濟穩定復甦，制度自信底氣十足，而美國人對自己的民主表現都不甚滿意，台灣的民主更被前總統馬英九譏評為「不自由的民主」之際，全球民主峰會不應該只是一場大拜拜。

台灣落入不自由的民主

首先，民主是全人類共同的價值，這點無庸置疑，也正是因為如此，「民主峰會」不應當是一場割裂世界的會議。然而，美國主導舉辦「民主峰會」，邀請百餘國家與會，相當於判定一些國家民主，另一些國家「不民主」，有藉「民主」之名製造對立與對抗之嫌。在承認民主是全人類共同價值的前提下，各方應該思考的是如何完善自身的政治制度，來達成更好的民主。

第二，民主體制各有不同，反映每個國家各自的政治、社會和文化生活特點，決定民主體制的是其基本原則，而不是某種特定形式。各國的歷史、文化、發展現狀均不盡相同，所做的選擇、所適合的制度不會相同，世界各國不是同一種樣貌，人類政治文明的形態也不會是同一種樣貌。

在已開發國家，美國的總統共和制與英國君主立憲的議會制不一樣，美國的兩黨制與德國的多黨制也不一樣。對開發中國家來說，民主的實現過程具階段性特徵，經濟發展是首要的民生訴求，民主需要經濟基礎，適合開發中國家的民主改革應是漸進和穩健的，民主應與民生協同發展。

西方有傳教傳統，在與其他國家交往時，往往希望改變對方不同的制度，但過往經驗顯示，強推西式民主的效果並不理想。曾經喧鬧一時的「阿拉伯之春」，在十餘年後的今天，證明自由公正的選舉制度並沒有帶來更美好的生活，革命理想反而造成今日的政治混亂與經濟蕭條。

一方水土養育一方人，鞋子合不合適只有腳知道。在傳播民主的過程中，更要清醒認識到，民主制度本身不是目的，而是造福民眾的一種方式，讓人民幸福的方式，絕不會只有一種。

第三，理想的狀況是各國在制度比較中能夠評估自身的優缺點，在相互借鑒中提高民主效能。冷戰結束後，全世界都把西方民主制度視為歷史的終結，但近年西方國家遭遇嚴重的治理危機，貧富差距惡化、公共設施落後、民粹主義興起、權貴政治成型、民眾對精英政治人物的不信任等，削弱了美式民主的吸引力。台灣自喻是華人世界的民主模範生，但蔡政府一黨之私的民主，讓台灣落入「不自由的民主」，或「威權民主」。

大陸制度需要有吸引力

大陸沒有政黨競爭，沒有自由選舉，但政府的決策並非閉門造車，「十四五規畫」僅網路問政量就多達幾百萬條；《物權法》、《民法典》等法律的制定也都歷經數年討論，多次徵求意見，政策儘量滿足民意需求。大陸國家主席習近平提出的「全過程民主」，強調民主與法制、政府治理效能的協調發展，讓三者相互協調。習近平體制追求的是良善治理，與最大共識下的集體力量展現，讓政府治理能力發揮到極致，同時維護社會公平正義，而不是放任自由，造成社會秩序的混亂和動盪。

美國擁有民主，但民主正在衰退，大陸學界提出的「十問美國民主」相當犀利：民主到底是多數人的還是少數人的？是實現權力制衡還是導致權力濫用？是增進民眾福祉還是加深民眾疾苦？是捍衛自由還是妨害自由？是保護人權還是侵害人權？是促進團結還是導致分裂？是實現夢想還是導致夢魘？是改善國家治理還是導致制度失靈？是給他國帶去發展繁榮還是災難動盪？是維護世界和平還是破壞國際秩序？

這十個問題，美國、台灣及全世界都應該認真思考，大陸也需要好好回答，不能只問別人，不問自己，而且「東升西降」不是只在GDP，制度也需要有吸引力。