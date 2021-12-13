第一次去印度，我就選擇了大吉嶺，這完全是因為干城章嘉對我的吸引力太大了，遠遠大於泰姬陵和瓦拉納西這兩處知名景點。

我實在是太喜歡八千米級的雪山了，干城章嘉在14座八千米雪山裡排名第三。說明一下，世界公認的8000米雪山一共就14座，但這14座指的是14座雪山群，比如干城章嘉五峰就是四座峰超過8000米，珠峰和安納普爾娜峰都各有三座超過8000米。

入關時，印度海關盤問我長達五分鐘，為了打消他的疑慮，我只告訴他是為了大吉嶺的紅茶而來，聽得他一臉的疑惑。

干城章嘉峰是當地的神山，在藏語和錫金語裡叫「雪中五寶」，外形像一座睡佛，所有登頂者都必須在近頂十米的地方止步，以示對當地人信仰的尊重。

走過尼泊爾ACT（安納普爾娜大環線）和尼泊爾EBC（珠峰南坡大本營）的我，理所當然要去辛加利拉（Singalila）徒步看干城章嘉，畢竟它的傳奇性並不亞於前兩者！

但是，觀賞干城章嘉的最佳地點據說要去錫金。由於印度非常介意中國人前往錫金，前往錫金一事對於擁有中國護照的人而言其實很難。而我們的這次行程，距離錫金最近處不到5米。

尼印的界碑，左邊尼泊爾，右邊印度，前方錫金。（作者提供）

飛機第一站是加爾各答，入關後轉印度國內航空前往巴格多格拉，再由此包車到大吉嶺。當然，這也不是唯一選擇，還有坐車去西裡古裡、再坐火車上大吉嶺的方式。之所以選擇了包車，是因為我們時間有限，且人員足夠多，費用也還合適。

趕到大吉嶺正值印度的杜爾迦節，廣場上已經佈置好杜爾迦降魔的場面。

傳說中那個可怕的凶神阿修羅，變成了水牛，以折磨眾神為樂。於是濕婆配偶神杜爾迦，向四周伸出十臂，挑戰阿修羅。經過一番天崩地裂的大戰，女神抽出寶劍，斬殺了阿修羅，畫面直接就是杜爾迦降魔。後來，人們為了感謝女神，特地送她回家與親人團聚，所以才有了杜爾迦節。（題外話，至於神還會被水牛折磨？我是沒想通。）

大吉嶺廣場上的人們在杜爾迦女神前從早到晚地唱歌，幾乎沒停息過。還有一連幾天的花車遊行，大人小孩子都是盛裝出行，實在壯觀！無法判斷這些民眾是不是都是印度教徒，因為大吉嶺上還有很多穆斯林、佛教徒和基督徒，各家的宗教場所都緊挨在一起，感覺和睦共處。

印度電影裡那些一言不和就唱歌跳舞的場面隨時隨地地發生，連我們都一個勁兒往花車擠，實在是太好看了！

之後的返程，我們還在加爾各答加入花車隊伍送杜爾迦女神入海，那個熱鬧的場面就如同我們廣東新年舞龍獅、端午節划龍舟一樣

應當地管理處要求，到辛加利拉徒步必須請當地嚮導，因為大部分時間都是在尼印邊境上來回穿梭，邊境上駐紮的士兵會檢查護照和通行證。

我們在大吉嶺廣場上的旅行社便做好了準備，請到了一位藏族嚮導Pema，談價格，瞭解地形和難易程度。一切順利完成後便去旁邊的牛津書店逛逛，有關登山的書、佛教的書、錫金的書，多如牛毛！

坐車到辛加利拉的第一站是Manaybjanjyang，這個單詞的複雜程度，我到第五天出山都沒能讀完整過！

大概是越野車司機師傅早餐吃的momo（藏氏餃子）比較多，非常樂意把我們送到他的越野車再也上不去的地方，省去了我們近兩個小時的上山路。當然Pema說這是他巧舌如簧的結果。

整個辛加利拉的路線沒有什麼強度，旁邊還有適合小型越野車的山路，如果遇到高原反應的話，隨時可以下撤到海拔較低的地方。對於我們經常徒步的人來說，頂多算是我們日常的拉練線。

途中，我們總會遇到一塊在路邊的牌子——「Fast drive could be your last drive!」，感覺就是立給我看的，以至於遇到過幾次後，我都跑去牌子下面留影紀念。

第一天由於下雨，我們幾乎看不見遠處有什麼，住宿在Tumling ，海拔近3000米，已是尼泊爾境內。房子修得豪華氣派，鮮花簇擁，就是沒法洗澡。也許跟ACT和EBC比起來不算徒步成熟路線，但比起珠峰東坡的紮營，條件好上十萬八千倍。晚餐是真豐富，有咖喱雞、咖喱土豆、咖喱其他菜，配上卷餅都覺得終身難忘。

當然，Pema卻說這裡是特別艱苦的地方。

吃飯間遇到幾個從廣州來的朋友，一直在敘述印度的髒亂差，說是趕上中國的七八十年代。還詢問我們怎麼會找到這麼個不知名的地方？（我心想：好像這條線也是世界徒步路線中很有名氣的吧。）

我回答：「如果想著為了好吃好喝，廣州CBD不香嗎？一路買買買，還有Wifi看世界各地的網紅打卡點，何苦費勁上這兒來？這裡除了山還是山！」廣州朋友們說，他們第三天看到干城章嘉後就下撤回大吉嶺。

第二天住宿Sandakphu，依然看不到干城章嘉，下午兩三點以後開始下雨，我們以最快的速度趕到客棧，除了第一天遇到的英國小情侶跑在我們前面外，其餘人還在後面艱難的爬升，當然廣州的朋友們是坐在越野車上吭哧吭哧地趕路。晚上在客棧再遇到的時候，還誇我們的腳力都超過了汽車，是大山裡野蠻生長出來的吧？大哥對這一回擊有些洋洋得意。

廣州朋友請來的嚮導拍到了野生小熊貓，四處給大家炫耀，每個外國人都要長長驚歎一番。我找出手機裡下載的大熊貓，黑白相間的憨態能萌化大家的心。你們看，我也拍了隻熊貓！笑得大家前仰後伏。一對美國夫婦趕緊問我熊貓故鄉有哪些徒步線？這時，我突然想起我個人走川西好像就登過一次四姑娘山，大部分都是開車環遊。

Sandakphu是大部分人觀看干城章嘉的地方，玩兩天到三天的基本都在這裡打道回府，因為再往上越野車就沒法開了，都是必須「甩火腿」（四川話：不坐車，走路）才能去的地方。早上五點起床，穿成狗熊樣就直接爬到客棧樓頂。我們到達的時候，早就有很多人擠在那裡，不光有我們第一天碰到的所有人，還有很多印度徒步者。

一連這幾天都是下午兩三點下雨，清晨能看到日出幾乎都是奢侈。但我們還是終於等來了日出！

太陽蹦出來的那一瞬間，所有人都要歡呼，圍成圈的拍照留念。我們還被印度徒步者們拉著一起合了幾張影。這膚色樣貌相差還真是大！以至於我經常想，寶萊塢的帥哥美女們都上哪兒去了？為什麼看到的都天差地遠？不過我又轉念一想，我所在的法國公司，也沒見過蘇菲瑪索出現過呀！

第三天住宿Phalut，整個山上只剩下我們和那對英國小情侶。我們住在離山頂比較近的地方，一大早又是凌晨五點起床，吭哧吭哧爬到山頂。

Pema帶我們走到一塊界碑邊上說左邊是尼泊爾，右邊是印度，更前方是錫金（這是我最好奇的地方！）。他還指著東北方說那裡是中國，他特別想去拉薩看看，想去布達拉宮朝聖。

作為一名藏族人，Pema已經不會藏語，但他會說英語、印地語、尼泊爾語，還有一門我沒聽懂的語言。他現在努力掙錢是為了供女兒上最好的學校，將來不用像他這般辛苦。他還給我看了他與他妻子的泰坦尼克號式的照片。

我立即跟他說，要不要合夥在大吉嶺開個火鍋店？我看麥當勞和賽佰味的咖喱快餐都賣得這麼火，中國火鍋沒道理不火吧？他問我做什麼吃的？我說當然是煮咖喱土豆、咖喱雞，大吉嶺那家飛龍標誌的中餐館跟我們的飲食差得十萬八千里，更像是東南亞菜。

太陽出來照得干城章嘉更顯妖嬈，出了名的睡佛彷彿在修煉，我們卡嚓卡嚓地拍照，順帶還向更遠處的珠峰和馬卡魯望去。據說從錫金境內看，是近距離的美。

干城章嘉的睡佛样。（作者提供）

虔誠的Pema對著干城章嘉跪拜，祈禱神的祝福，我也依樣畫葫蘆，對我來說所有地方的神都是需要頂禮膜拜的，表示敬畏，畢竟是在別人家的地盤，初來乍到就應該表現出該有的謙虛和謹慎，中國話「縣官不現管」嘛。上一次在阿塞拜疆拜過祆教的聖火，同去的妹妹都覺得我諸神不分。

Phalut是這次的最高點，第四天就開始下山。

Phalut，我们住的小木屋。（作者提供）

從三千多米的地方下到兩千多米的lost village，還是被這個小村莊的美震憾到了。

由於杜爾迦節，lost village的孩子們都沒有去上學，在村裡的草地上玩板球。大人們站在陽台上滿臉的笑容，看著我們經過，打招呼。他們大多長得跟我們一樣，我對Pema說，長著中國臉的孩子們都是最好看的！和我一樣漂亮！自此，Pema把我的英文名換成了Chinese beauty。

正在打球的孩子們。（作者提供）

第四天，住在一個不知名的尼泊爾人家，這裡有了4G信號，可以發朋友圈炫耀我們門前的鮮花和梯田。

晚上坐在廚房裡喝正宗的奶茶，這是我們看著女主人燒出的一鍋新鮮奶茶，不加任何東西，就著她做的咖喱土豆拌米飯，香甜無比。還加了些青葉菜，都是他們自家田里現採的。

喜馬拉雅山南麓氣候真是宜人，海拔兩千多米的地方，種啥啥活。

印度境内的尼泊尔人家。（作者提供）

最後一天要下到Rimbick，這是徒步的終點，需要我們去徒步管理處報到。

漫長的下山路有大段是沿著界河邊走的，對面就是錫金。我們很想過去看看，每次走到橋邊，都要駐足停留幾分鐘。Pema守在一邊，介紹錫金的部分村莊，遠遠看上去跟這邊的西孟加拉邦區別也不大，一樣的房屋造型，一樣的門前鮮花，還有一樣長相的人們。

對面的錫金。（作者提供）

下到Rimbick的時候，時間還早，聽說大吉嶺的旅遊從業人員們正在罷工，要求政府和老闆加工資，說是六點以後才會恢復工作，我們的車肯定在這個時段不會開過來。我們正好在鎮上蹓躂蹓躂，喝喝當地的奶茶，看看當地的風土人情，還要假裝遇到Pema，當成不認識的帥哥來搭訕。

這個鎮上可能是尼泊爾人居多，因為供奉的是毗濕奴。

毗濕奴與濕婆最簡單的區別：濕婆額頭上有第三隻眼，坐騎是公牛南迪，而毗濕奴很多時候是躺在多頭蛇舍沙的懷裡或是坐在大鵬金翅鳥上。

傳說毗濕奴攪動乳海是為了拿到長生不老藥，結果攪出很多阿普莎娜小仙女（吳哥窟最有名的跳舞仙女），外帶攪出了自己的老婆吉祥天女。

Pema不知從哪兒說動了一輛越野車，下午兩三點時就可以出發開回大吉嶺，這樣我們就不必在黑夜裡坐車擔驚受怕。同時Pema也一再強調如果回到大吉嶺，任何人問，都要回答明天要趕飛機回中國。我們也終於長長鬆了一口氣，這晚可以住到暖和而又寬敞的房間，洗得乾乾淨淨，漂漂亮亮，到樓下網紅打卡點momo館吃飯。

之後我們留了整整一天作為紅茶之旅，開啟了買買買模式。唯一後悔的是沒有時間去噶倫堡，據說那裡是通往印度之路的第一站。

現在想來，不知道將來要等到什麼時候，才有機會去了？（兩把菜刀）

（本文來源：「環行星球」公眾號）