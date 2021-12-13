孩子如果很聰明，留很多錢給他，會使他喪失掉志氣；如果孩子很笨，留很多錢給他，他會變得更笨。

號稱中國第一慈善家的余彭年先生，湖南漣源市人，2015年5月2日在香港逝世，享年93歲。1958年36歲由澳門偷渡香港，當清潔工，後投資房地產發財。生前立遺囑，財產100億港幣，全數撥入「余彭年慈善基金會」作公益慈善之用，不留給兒孫。

第一慈善家—余彭年

在他經營的「余彭年酒店」大廳，掛有他生前的題字，十分醒目，勸人財產不可留給子孫。這與一般有錢人，一輩為孩子做牛做馬，賺錢供子孫享用的作法，大不相同。

我奉勸那些手握大權有勢的政治家和有億萬身家的企業家，千萬不要多留錢給子孫後代。歷史證明「兒子強於我，留錢做什麼，兒子弱於我，留錢做什麼」兒子有能力，創出比父親更輝煌的事業，兒子沒有用，留錢反而害了他。這樣看來，與其將錢留兒孫，花天酒地，不如自己享受，做好事的好。

余先生題字用語，未必有中國文句之美，但句句實在，他掛在酒店大廳上，當然是希望住店人都能看見，而有所感。我把它錄在本文裡，也是希望名人之言，能給人少許警醒。

遺產稅影響投資意願？

我在擔任財政部長時，有位經營企業的富有商人，我在這裡不稱他為企業家，因為我覺得他不夠格。他對我說：「部長，遺產稅稅率太高了，影響投資意願！」我說：課遺產稅時，你已登天了，沒有痛苦感，何來影響投資願？他說：「部長，你難道不知道我們辛苦投資賺錢，不就是想多留點錢給孩子嗎？」碰到這樣觀念的人，夫復何言！

結果他真的留了很多要命的錢給了孩子，因為他掏空公司好幾十億潛逃國外。他掏空公司錢的手法，涉及子女帳戶，六、七個孩子，除了一位平安無事外，其餘的均被判入獄坐牢。

偉大的爸爸，你生育了我們，相信你是愛我們的，但是為何愛如此糟蹋我們的人生呢？其實無他，這位父親絕無要陷子女牢獄之災的本意，但由於他對金錢價值觀極不正確，即使不送子女入獄，子女的人生也好不到哪裡去，充其量只是有幾個臭錢的商人。

智者喪志，愚者益愚

廈門大學創辦人陳嘉庚先生，是位成功的華僑企業家，他有9男8女，但他的財產全部不留給子孫。他的名言是：「錢留子孫，會使智者喪志，愚者益愚。」意思是說，孩子如果很聰明，留很多錢給他，會使他喪失掉志氣；如果孩子很笨，留很多錢給他，他會變得更笨。

陳嘉庚先生除了創辦著名的廈門大學外，還建立了集美學村，在廈門集美鎮，幾乎全是他創辦的學校，有集美大學、學院、中學、小學、幼兒園。2016年4月我應邀去廈門大學嘉庚管理學院愛心演講。接待我的教授說，他是土生土長的集美人，他由幼兒園一直讀到集美大學，全是陳嘉庚辦的。

集美村並不大，但土地幾乎全捐或賣給陳嘉庚辦學了，真是全村有志一同，努力興學。

發揚嘉庚精神

在集美學村看到的都是學校，另有宏偉的陳嘉庚紀念館、墓園、圖書館。辦活動時，也常以「發揚嘉庚精神」為激勵標語。

陳嘉庚逝世出殯時，冠蓋雲集，周恩來、朱德等黨國大老為其執拂，備極哀榮。個人備極哀榮，高官執拂，有紀念館，立銅像，對一個有貢獻的人，事有應得。但最重要的不是這些，而是每年有多少學子由陳嘉庚辦的學校畢業走入社會，他們自己成家立業，造福人群。

教育是最偉大的慈善事業，教育是讓窮人改變命運的工具，教育是國家富強的不二法門。陳嘉庚先生，您真偉大！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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