推動不同意核四商轉公投的群體提出，核四發電要15年，不能為中南部減少空汙的論述，要民眾投下反對票。這代表他們同意核四確實可以減少化石燃料發電，問題只是何時能夠實現而已。核能機組可以使用40年、60年、甚至80年，核四廠每年發電200億度，每年可以減少二氧化碳排放1700萬噸，是目前台灣二氧化碳排放總量3億噸的6%，核四能夠商轉將在2050年碳中和目標的達成扮演著重要的角色。

反對者說核四商轉需要15年。核四商轉要取得運轉執照，需要重新執行系統的試運轉，及燃料裝填熱測試，測試結果必須經過原能會審查通過，台電2018、2020、與2021年內部報告都說1號機商轉需2~3年，2號機需５~６年。反對者認為核四的初期安全分析報告與環境影響評估報告必須重審。核電廠初期安全分析報告描述電廠設計與施工如何符合法規的要求，核四廠的一號機已經興建完成，目前已處於測試的狀態，再審一次不具實質意義。該報告唯一重大的議題會是防震設計。

核四廠附近陸域與海域地質已有完整的調查報告，目前要做的事情，只有確認位於汽機廠房下方2公里長的S斷層是否為活斷層，以及澳底外海數條不連接的線型是否有可能連接為90公里的斷層，只要少數地質學家能夠接受多數地質學家共同認知的理論基礎，要確認並不困難，也不需要多久的時間，與其他工作項目可平行進行。

另一個程序是環境影響評估報告，核四廠是已經存在的設施，興建當初已依當時的法令通過環境影響評估，不論當時主審的機關是環保署還是原能會，都是具公權力的政府部會。核四是已核定的開發行為持續完成而已，要不要重審環境影響評估報告、或是繳交環境差異分析報告、甚至不需要任何作為，都是主管機關的權責。

可以想像的是，12月18日第17案核四商轉公投案通過後，不同意者會不認輸的持續抗爭與杯葛，以顯微鏡檢視所有的過程，渲染所有的爭議，會見縫插針的抗議，干擾程序的進行。站在第一線的會是反核基本教義派，與靠此議題蹭知名度的無良政客，這些人背後的金主會是核四延遲商轉的實質獲利者，核四廠的運轉可以發電200億度電，等同於300億噸天然氣、750萬噸煤，請問核四廠商轉的延後，燃料的採購會有多大的商業利益。

媒體報導，著名世界環境組織「綠色和平」（Greenpeace）創始人之一的派翠克•摩爾博士（Patrick Albert Moore)最近出版一本新書《末日論的環境主義》（Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom Kindle Edition)，批評環保主義者愈來愈不切實際，他們所建構的非核家園主張，其實就是「龐氏騙局」的操作法。

所謂龐氏騙局是指「在沒有創造利潤的情況下，用新投資者的資金，向早期投資者支付收益」的金融詐騙。他說：「左派政府和公民團體總以環保為藉口，要求國民使用昂貴的再生能源，這根本就是把環境當成政治，甚至斂財的工具。減少對化石燃料的依賴當然是必要的，但是如果這個過程不用核電，只用可再生能源來執行，這是不切實際的妄想。因為只有核電廠和化石燃料才能提供基載發電，要是都不使用，就無法維持穩定的電力供應。」

執政黨錯誤的能源政策，又錯失藉著2018年6：4同意以核養綠公投的機會，順應民意重啟核四，與規劃核二與核三廠的執照更新，台灣的電力系統已陷入泥沼，未來數年可調控發電機組的裝置容量幾乎不變，若規劃中的燃氣機組與天然氣接收站都能如期完工，2025年12月可調控發電機組的裝置容量只比今年６月多7萬瓩。今年5月13日與17日都因備轉容量不足發生分區停電的事，未來數年某夏天晚上會發生分區停電的事已是必然。政府能做的權宜措施只有繼續使用原來預定退役的興達電廠4部與麥寮3部高汙染低效率的燃煤機組，不但犧牲南部居民的肺，還將大把的鈔票塞進台塑的口袋。核四廠早一天商轉，台灣可以早一天脫離泥沼。

12月18日四個公投案，對台灣未來影響最大與最長遠的是第17案核四商轉公投，請大家務必出門投同意票。我們要讓反核基本教義派知道，民眾對核能的認知與他們不一樣，讓那些以自身政治利益為考量的無良政客知道反對核能的代價。

（作者為以核養綠公頭共同發起人、清華大學原子科學院院長）

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