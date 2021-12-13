堂堂中華民國學術最高殿堂中央研究院實驗室居然發生病毒感染，實驗室內的桌面、門把都驗出病毒，雖然目前病毒量已偏低，確診人也已離職，實驗室外環境都陰性，但消息外露已引起國人恐慌，畢竟隸屬於總統府的科學研究機構發生這種事並不光彩甚至危險，萬一疫情擴展至不可收拾，國際將怎麼評價台灣？

跟COVID-19剛開始時一樣，把原罪推給蝙蝠、大陸海鮮市場的動物身上，在老美帶領下將病毒名稱命名為｢武漢肺炎｣、｢中國病毒｣；結果中研院出了事，最先也推給老鼠，這也是不經考證的結果，萬一疫情鬧大，被國際定名為｢南港病毒｣、｢台灣肺炎｣，國人作何感想？將心比心麼！沒發生在自己身上怎樣奚落別人都行。

總統帶頭拚命搞｢反四大公投｣，自己管轄下的中研院失火卻問也不問，年終民進黨的事還真多，網軍出事、邦交國出走、變電箱爆炸、部分地區缺水缺電...這表示各項關節都出了問題，要趕緊上緊發條找出毛病，不能停電推給白鼻心，當官的一點事都沒有。

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