到了公投投票最後一周，為求翻盤的民進黨乾脆「不演了」！據報導，民進黨在台南舉辦的公投場，直接動員兩萬餘人來造勢。令人莞爾的是，大動員活動還沒結束，連總統蔡英文還在台上講，台下民眾就趕忙離開座位要去搭乘遊覽車回家，這不就是大家最熟悉的選舉動員ABC。

一場「台灣隊站出來——公投宣講台南場」，直接把公投宣講當成選舉造勢，規模比照總統大選辦。說好的「公投是對事、選舉是對人」，緊要關頭還是露出馬腳，不對事也不對人，而是絕對不能讓真正的民意在公投時決定勝負。

此舉也說明了為何民進黨要趕緊動員政黨基本盤出來公投「勤王」，因為民進黨眼看真正的民意已經決定「四個都同意」，只好直接將公投「博臭」，把跟公投無關的政治連結全都牽拖上了，連總統大選必用的「中國牌」都拿出來打，不難看出民進黨為了贏這場公投，已經是壓上了家底。

不管是蘇貞昌拿公投結果如果不利民進黨中國就會比台灣先加入CPTPP的鬼話唬弄國人，還是蔡政府又在鬼扯「台灣隊」云云，難道沒有投四個不同意的台灣人民，通通都是「中國隊」、中共同路人？

總統大選搞統獨議題便罷，連個以民生議題為訴求的公民投票，民進黨都要帶頭搞爛遊戲規則，讓民進黨一手催生與塑造的公投神聖性，完全摧毀殆盡。

明智的台灣人民，切勿再縱容民進黨下去，就怕台灣民主的未來不單單只是前總統馬英九所說的「不自由的民主」，而是演變成德國希特勒納粹主義的翻版，民主反過頭被民粹主義徹底架空，屆時台灣離禍不遠矣！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※