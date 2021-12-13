12月18日即將舉行公民投票，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」等4大公投案，各政黨及民間團體無不卯足心力，宣傳自己的立場，期盼能夠得到選民的青睞。公投案是滿18歲就可以行使的直接民權，雖然公民投票的結果並不必然等於蔡政府未來的施政方向，但此次公投攸關台灣重大民生、環保與未來發展，更是朝野氣勢消長的指標，也蘊含著台美合作關係緊密的程度，人民可以表達自己的看法，落實直接民權，因此公投的投票率與參與度，無疑是外界觀察的重要指標。

當然，公投也是各政黨政策落實及動員的戰場，公投常常在台灣政治發展及選舉政治中扮演關鍵性角色，用於重大且敏感的政治議題，而其他國家或地區則是常將公投運用在公共政策議題上。

公投的利弊一直以來是學界不斷討論的議題，《公投法》的門檻高低也有好有壞，當公投門檻降低，好處是年輕人能夠提前擴大參與公共事務，與全世界多數國家或地區接軌；壞處是台灣社會恐怕更加對立、助長民粹，更讓政客及代議士能夠推卸責任。大量的公投提案及成案也恐將使台灣政治永無寧日，民眾疲於奔命。

這次4大公投中，影響台美關係的是反對含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，此案關係到台灣民眾的健康，但政府已經開放就很難回頭。美國多次表達期盼台灣不要反對萊豬，強調萊豬是安全的，蔡政府甚至說，如果反萊豬公投通過，對於台灣正在申請加入的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）或者「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）都將造成很大影響。美國對此案特別關注，但他們是站在美國人的角度，若站在台灣人民的角度來看，即使萊豬變成廚餘去餵台豬，到最後萊豬、台豬通通沒區別了，只是含有劑量不一的萊劑。

美國的警語如同葛來儀所說，若「反萊豬」公投案通過，會重挫台美雙邊關係，TIFA將再次被擱置，任何美台貿易協定的進展將停滯。所以這是一個健康與經濟的選擇。行政院公投意見書登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會在109年9月7日公告的效力，但政府卻欠人民一個正當性的理由。

至於是否同意核四啟封商轉發電，也是一個健康安全與經濟發展的選擇。核電具備低碳與穩定供電等優點，可降低空氣汙染，對缺電的台灣也很重要。但核安也是讓此公投的最大變數之一；加上藻礁公投，天然氣站能否取代現在台灣倚賴甚深的中部火力發電廠，也仍是一個兩難的選擇。

關於公投綁大選，「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合《公投法》之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」此案其實利多於弊，畢竟既能提高投票率，也可大幅降低行政成本，避免民眾過度動員，勞民傷財，真不知政府有何理由反對。

總之，公投落實直接民權，讓人民展現自由意志是公投最大的價值，政府應該以開放的胸襟讓正反意見公開討論，讓公共政策可以有理性思辨的空間，但現今台灣民粹氾濫，處處充斥別有居心的網軍1450，卻讓公投變了調。而最令人憂心的是，4大公投不管出現何種結果，可能都無法改變蔡政府的施政方向，最後還是回到贏者全拿、多數暴力的民主宿命。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※