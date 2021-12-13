從鄧小平時代開始，中國積極經略拉美國家，得益於美國對拉美地區影響力逐漸下降，及拉美國家自身發展的需要，該地區盛產能源、礦產、糧食等，都是中國需要進口的物資，合作基礎深厚，因而中國在拉美地區戰略影響力日漸提升。

中國經略拉美國家，最重要考量是聯合國因素，中國主張多極化世界，希望強化聯合國的地位與作用，因為聯合國是主權的象徵，這也是台灣無法加入聯合國的原因。

中國人權問題向來受歐美國家詬病，為了避免受聯合國的批評與制裁，中國積極尋求拉美與非洲國家的支持。拜登政府上台後，特別關注於人權、民主、自由普世價值，尤其是人權議題成為美國修理他國的藉口，但是美國忽略了，這些人權紀錄不佳的國家早就與中國結盟對抗美國，當美國修理中國盟友柬埔寨時候，中國以牙還牙修理美國的盟友——台灣。因此台灣淪為人權戰的受害者。

據傳聞台灣中美洲友邦宏都拉斯也在危險名單之中，即便宏都拉斯表明不會跟台灣斷交，未來宏都拉斯與美國關係不睦，更有求於中國的時候，被迫承認一中原則與台灣斷絕關係，換取中國援助，不無可能。

美國針對有道德瑕疵的國家大打人權戰，再加上各國疫情惡化，難保類似的模式不會出現在其他台灣邦交國身上，值得警惕。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※