中華人權協會日前協同多位稅災戶赴立法院陳情，召開「小心惡稅天降 人民慘兮兮」記者會，稅災戶控訴遭受不合理的稅單突襲，造成生計困頓，生不如死。中華人權協會理事長高思博認為，烏龍稅單不肯改，僵化的稅務行政，質疑是績效、稅務獎勵金因素作祟。

近期財政部強行通過《稅捐稽徵法》的修法是魚目混珠，明修棧道卻暗渡陳倉，加上多數立委的護航，台灣稅災戶遍地哀嚎，有心人卻救不了！財政部對外宣傳這次修法是把逃漏稅的罰則提高，還維護納稅人權利，把滯納金降低，號稱修法是兼顧租稅公平和納稅權利，卻絕口不提暗度陳倉修了《稅捐稽徵法》第28條，因為政府錯誤課稅時，人民要求政府退稅的權利本來沒有期限，卻修改變成15年的期限。

立委李貴敏表示，立委們（包括曾銘宗、蔡易餘等多位）已發現稅制的不公平，包括《稅捐稽徵法》第28條的修正，居然政府的錯誤，該還錢於民的期間，從本來沒有時效變更到有時間（15年）的規定，這簡直是開民主倒車，惡法將成為欺壓人民的工具！

曾擔任財政部常務次長的曾銘宗委員表示，很多冤稅救濟，老百姓付出慘重的代價，不但要面對很冗長的行政救濟，即使律師或人權協會的協助，仍是遠遠不足，《納稅者權利保護法》完全沒有辦法保障所有納稅人該有的權利。他強調政府的烏龍稅單為什麼要定期限15年？很多民眾信任政府、信任國稅局，而且稅是很專業的東西，政府有檔案資料，所以烏龍稅單訂定申請退稅的期限，是非常不應該的。

以前台灣錢淹腳目，現在是稅災戶滿天飛，從民國90年每年欠稅欠費的190萬件到109年的1431萬件，成長7.5倍。案例多不勝數，例如：

一、因買賣未成立，吳沛純小姐照理不是補習班的所有人，稅捐機關卻將補習班所欠的160萬稅款算在吳小姐頭上。被一張莫須有的稅單逼得一輩子都毀了，苦苦訴求無門。

二、黃文皇是公益律師做善事反被害！1億1千多萬元天價稅單險逼死公益律師。他在民國97年受委託處理第一樁拋棄遺產繼承，公益律師並非納稅義務人，政府怎麼把稅單開給他，甚至還罰款，國稅局什麼也不管，就是不撤銷稅單，後來找當時財政部次長張盛和陳情，張盛和表示：「如果不罰你，你會和那些繼承人勾串。」面對憑空冒出天價稅單的壓力，黃律師好幾次都差點想跳樓輕生，稅單至今尚未撤銷。

高思博發現這麼多稅災戶情況各不同，但有3個共同特性：一、惡稅天降。沒有辦法預測，也沒有辦法躲避。二、稅夢人生：接著進入財務或人生無法週轉的階段。就算賣財產來還都不一定能夠處理？而且你面對的那個討債的手法是比民間的討債公司還兇。凡國稅局移轉給行政執行署的案件一律強制執行。三、稅單既出駟馬難追：即使是稅捐單位的錯誤，他們也不願意站在對人民有利的立場來解釋相關的法律，事實上《行政程序法》第117條就可以自行解套。為何烏龍稅單出去以後，打死都不願意改？他認為僵化的稅務行政，牽涉到是績效、稅務獎勵金因素作祟。他呼籲不能這樣繼續下去，否則未來稅災戶會越來越多。

（作者為退休人員）

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