尼加拉瓜宣布與台斷交，這是蔡英文總統任內第8個，吳釗燮外交部長任內第6個斷交國；而吳釗燮的部長寶座依然不動如山，屢戰屢敗，簡直就是當代李景隆。

照理說，政務官要為政績負責，但是蔡英文第一時間力挺：「吳釗燮沒有請辭問題」，總統府套路回應：「應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊」，意思是洋基打不好，不是洋基總教練的錯，要怪紅襪太強了！

簡單歸納，民進黨認為斷交不用負責的理由：

一、台灣輸大陸是應該的：大陸比台灣大，現在又比台灣有錢，邦交國自然會西瓜偎大邊，吳釗燮是非戰之罪。

二、邦交國不重要：除教廷外的邦交國都非先進國家，台灣出錢出力卻沒有實際回報，斷交還可以幫納稅人省錢。

這兩個理由，說實在只能騙騙小學生。如果「打不贏大陸」是應該的，為什麼又要高喊「抗中保台」，要台灣去抗一個打不贏的對手？

再者，政府的大內宣，不是說美國是台灣最大的後盾嗎？尼加拉瓜位處中美洲，再加上之前斷交的巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加，如果美國真的力挺台灣，怎麼會容許後花園倒戈？

至於說「邦交國不重要」……不重要，那民進黨還幫尼加拉瓜蓋三千萬美元的棒球場，又承諾一億美元的貸款？如果斷交是好事，那民進黨不用等老共挖牆腳，自己主動斷交省更多；現在才來酸葡萄，只是給人民看笑話。

回想當年馬政府的「外交休兵」，被民進黨譏笑為「外交休克」，今天來看，既然外交戰打不贏老共，若不休兵，難道是要送死嗎？馬政府時期，尼加拉瓜的奧蒂嘉總統也曾獅子大開口，甚至放了馬總統五次鴿子，只為逼迫台灣增加援助金額。

但因為那時兩岸沒有矛盾，馬政府不為所動，奧蒂嘉也只能摸摸鼻子，低頭道歉。這是只要兩岸不彼此競價，就不會被當肥羊宰的鐵證。

反觀民進黨，在立陶宛贏，是贏一塊「台灣代表處」的招牌，代價是美國提供的6億美元出口信貸，這6億美元很可能繞個彎，還是台灣來買單；但民進黨在尼加拉瓜輸的，則是正式的邦交關係，並且把台灣之前的援助，全數付諸流水。

孫子兵法說：「勝兵先勝而後求戰」。民進黨看不起「外交休兵」，如果有取勝的把握，也是可以選擇對抗大陸；但縱使民進黨明明心裡知道「打輸大陸是應該的」，他還要去打，這個思維就很難讓人理解。

尼加拉瓜斷交後，民進黨不檢討自己，把矛頭指向老共，並且要在野黨表態。國民黨也顯得有些為難：台灣被老共打壓，不講點話說不過去，但台灣人民是被民進黨綁架，上一個不需要的戰場，難道就要讓民進黨得逞下去？

要對老共喊話，就喊讓兩岸回到「九二共識、活路外交」的時代吧！老共拿著自己人民的納稅錢，花重金挖台灣的邦交國，看起來贏，實際上也是輸。

（作者為政治幕僚）

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