1218公投在即，行政院意見書公報明文登載，反萊豬公投結果不影響農委會109年9月7日的公告效力，其公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列」。

據指出，消基會堅決反對政府開放進口萊豬，並表示，政府若拒絕採取「萊劑標示」管理配套，將造成食安隱憂；此外，國際上有160個國家都禁止萊克多巴胺使用，以保護人民食安與健康，包括歐盟成員國，中國和俄羅斯等。反觀舉著民主旗幟的美國並沒有完全禁止，反而使用含有萊克多巴胺作為動物飼料添加物，提高豬肉產量強銷他國，直到近年美國肉品市場反應不佳，美國部分肉商因應需求，逐步揚棄使用萊克多巴胺。

從政治談判與全球貿易角度，政府透過開放萊豬進口，對外可作為突破國際困境及發展經貿籌碼，利用國際參與，積極強化台灣於國際能見度，體現民主社會成果，其用心良苦值得嘉許；但從食安角度而言，政府若拒絕採取「萊劑標示」管理配套，對內剝奪人民知的權利，罔顧人民食安與健康，縱使我們有全球再好的健保制度，有一天也會消耗殆盡，就算萊豬強勢來襲，「萊劑標示」該嚴謹揭露的資訊就不該省略，進口商可以選擇不進口外，人民也有機會選擇不吃。

公投萊豬不是僅「同意」或「不同意」問題，是政府有義務讓人民有「知真相」的權利，無論萊豬或美豬來不來，回歸食安問題，衛福部為主管單位，應該拿出防疫精神捍衛食安，就算只有0.01ppm殘留，都該建立完善管理制度或法規配套，如果連萊豬標示政府都可以含糊，台灣豬又如何能信賴政府保護，有出頭的一天？

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