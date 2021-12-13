4大公投進入最後決戰，民調顯示，公投的正反差距正迅速拉近。民進黨把公投當總統大選打，海陸空優勢輾壓公投領銜方，不但配備超高規格的宣傳資源，還用各種手段把公投動員及投票的成效，與公職人員的提名和相關權益掛鉤，以確保所有人都會全力以赴。

老實說，這次公投，蔡政府是反應過度了。民進黨常說人民是頭家，既然如此，政府官員就是人民的公僕，僕人本該聽從主人的命令行事，公投是人民對政府政策表達態度，因此，無論公投結果如何，政府只有照做的義務，哪來那麼多廢話？

如果人民說不要萊豬，民進黨政府就該去執行，即使蔡總統之前不知因為什麼理由「先斬後奏」、擅自答應開放，公投的結果擺在那裡，想必美國也會理解與諒解。畢竟美國總是自詡為國際的民主老大哥，又才剛召開民主峰會，豈會不知道公投代表直接民意，縱然蔡英文有一百個不願意，也須百分百遵守公投結果。

反萊豬公投若過關，表示台灣人不願接受有含有萊劑的豬肉和內臟，就算農委會主陳吉仲說萊劑對豬來說就如同是人類的保健食品，或是如經濟部長王美花所說，台灣不進萊豬就無法加入包括CPTPP在內的所有國際經貿組織，台灣人不願意吃就是不願意吃，政府官員再怎麼使用恐懼訴求也無法改變人民的心意。

萊豬公投反的是萊劑，反的也是蔡英文專斷獨行的決策模式。在去年828宣布開放萊豬之前，蔡英文沒有跟任何團體、單位商量過，別說與在野政黨取得共識，就連民進黨立委都是在蔡英文準備宣布開放的當天，參加午宴時才匆匆得知，還被迫畫押，簡直是獨裁政府。

蔡英文片面宣布開放萊豬，引爆民怨；然而，人民也知道台灣國際處境困難，所以退而求其次，要求萊豬標示，但蔡政府竟然連這個都不允許，真是豈有此理。情非得已，最後人民只能選擇訴諸公投。

事實上，王美花等官員的說詞根本就是胡說。任何決策當然都有成本，如果民意否決開放萊豬，或許會增加台美經貿談判的挑戰，但把單單一個「有沒有開放萊豬」上綱到會阻斷台灣經濟的未來、讓台灣無法加入CPTPP、台美之間無法續談TIFA，就實在是太誇張了。

如果萊豬公投過關，台灣經貿就走不出去，那不是公投的問題，而是官員太無能！因為美國使用萊劑的豬只占20%，所以萊豬不等於整個美國的養豬產業，而養豬產業也不等於整個美國農業，農業當然不等於整個美國產業。如果一個萊豬就可以定台灣經貿生死，那台灣對外貿易還有什麼好談的？各國利害相關的產業那麼多，如果大家都比照美國萊豬這樣威脅台灣，台灣豈不都守不住，只能通通開放？因為比萊豬利益更大的產業，多的是！

如果萊豬公投沒過，那等於是給其他國家一個訊息，就是台灣真的很好欺負，只要給執政者壓力，那台灣不但什麼都可以開放，還會窮盡一切力氣把民意壓下來。有這種執政黨，台灣真的不必走出去了，反正走出去也只是被當盤子、當孫子。

1218擋下萊豬，讓執政者知道民意可畏，為台灣爭取更多國際經貿談判的籌碼和自主權。

（作者為資深媒體人）