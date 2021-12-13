13日上午，一篇由三位記者聯名撰述的路透社特稿《台灣部長因地圖而被美國民主峰會消失的奇怪案例》，披露了在12月10日的美國民主峰會直播影片裡，我國與會代表唐鳳自4：23：30起開始發言；但當唐代表於4：45：25再度發言時，直播視訊裡，竟只剩下了字卡圖像，而沒了唐代表的影像畫面！

據路透社引述不願具名的消息人士所指：此係因唐鳳「簡報檔裡的地圖」，以不同顏色分別標記出台灣與中國大陸，而被認定為牴觸了美國的「一中原則」！於是，白宮乃要求即刻消去唐鳳的視訊畫面。然而，在路透社發布此一特別報導後，美方則指稱報導內容「不正確」！外交部則回應：台美雙方已就該「技術問題」，進行了充分溝通。

無論是「技術」問題，還是美國「一個中國」的原則問題，唐鳳的「被消失」是事實，唐鳳在其簡報裡所採用的「綠色台灣」與「紅色中國大陸」也是個事實。至於好巧不巧，在僅僅才舉辦兩天的美國民主線上峰會裡，單單就只在唐鳳身上發生「被消失」事件，這種「技術問題」的層次之高、內力之深，還真不是一般民主「透明政府」所能夠做到的！

11月16日，也就是美國總統拜登與中國國家主席習近平線上對談後的隔日，當記者問到台灣議題時，拜登先是回應：台灣是「獨立」的，由台灣「自己」做決定。然一個多小時後，拜登隨即又改口澄清：由「他們」決定，不是「我們」！我們「不鼓勵」獨立，我們鼓勵他們完全依照《台灣關係法》的要求。

10月下旬，拜登在出席由CNN舉辦的市民大會上，被記者問到：台灣如果被中國大陸攻擊，美方是否會協防台灣。拜登雖回答：「是的，我們有承諾這麼做！」然其後，白宮與國務院則緊急出面澄清：美國對台政策不變，堅持以《台灣關係法》作為準則。

8月，拜登於接受《美國廣播公司》專訪時被問及：美國從阿富汗撤軍後，若台海發生戰爭，台灣能否指望美國？拜登明白出言表示：「如同入侵北約盟友般，我們會以行動做出回應。對日韓也是，台灣也是」。惟之後，美國國務院發言人普萊斯出面重做說明：美方並無計畫在現有的協議上升級對台灣的支持。

11月上旬，衛福部醫福會執行長王必勝對於踢爆不倫戀的週刊表示，在他與林女聯絡時，林女強調：「她是孩子唯一的法定監護人，為了自己與孩子的生活與隱私，她不願公開討論孩子的任何事」。對此，王必勝呼應：「在這個國家，每個人都有自己的人權，孩子也是一個孩子」，「我想我尊重她」！這像不像拜登說的：台灣是「獨立」的，由台灣「自己」做決定，但之後又改口。

至於健保署長李伯璋於本月初遭爆約會氣質女，並與之在幽暗處漫步時十指交扣，李伯璋對媒體解釋對方是自己的乾女兒，但太太並不知情。而此，又像不像渾然不知自己因「地圖」事件，而「見光死、被消失」的唐鳳？

請問拜登，在您的心裡：台灣究竟是個小三，抑或是個乾女兒？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※