統一是北京神聖不可侵犯的使命，也是習近平「中華民族偉大復興」中國夢不可缺少的一塊拼圖，無論台北如何迂迴、以拖待變，終有一日須做出統一或獨立的選擇。而這一天，若世局無重大意外，最晚應不會超過習近平第四任結束時的2032年。

屆時台北若接受統一，理應透過談判以一國兩制為基礎，向上爭取更多的自主空間。至於談判的重點，首應聚焦於軍隊。因為若能擁有自己的軍隊，台灣就不會成為今天的香港。至於台灣能否擁有自己的軍隊，依北京過去四十年來對「一國兩制」承諾的內容來看，除了不能對北京宣戰，不可資助中共的敵人，台灣可以擁有全然自主的軍隊。

只要抓住軍隊的控制權，日後就算北京反悔談判的內容，最差的處境不就是回到「談判」之前？因而縱然台灣接受統一，亦不可因敵情趨緩而停止軍事投資。須知和平不是別人的施捨，而是靠自我捍衛；身為弱者，永遠不要相信強者的承諾。

反之，假如台北堅持獨立，可預見的後果是戰爭。戰爭是硬實力對決，軍隊的重要性不言可喻。也因此，未來台灣無論是選擇統一或獨立，建軍備戰都是重中之重。不幸的是，台灣有限的國防預算僅約對岸的二十分之一，想要贏得勝利，國軍面對的將是一場以小搏大，幾乎奇蹟般的逆轉勝。

戰爭何其複雜，探討逆轉勝的方法幾本書也說不清楚，本文只概述擬定「防衛作戰計畫」時，國軍所應考量的原則：

一、必須面對的現實：1.兩岸不可能拉近軍事投資的差距；2.國際不可能以軍事力量介入台海戰爭；3.團結全民是不可能的夢想。這三個「不可能」是台灣必須面對的現實，忽視其一，擬定的計畫恐如水月鏡花，難以落實。

二、後備改革重點：後備改革的重點不在訓期長短或教召人數多寡，那是細微末節，成敗關鍵在以下兩大方針：

1.任務指定：也就是戰時期望後備軍人做什麼事？如果期望如正規軍，請為他們準備坦克、大炮；如果打游擊，請換成輕武器；若只是維護社會治安，口哨與電擊棒便已足夠。台灣現今擁有230萬後備部隊，戰時不可能全數執行同樣的任務。如何事先依個人專長與年齡區分，個別賦予不同任務，再依任務配備不同的裝備與訓練，是發揮後備力量的首要關鍵。

2.動員流程：越複雜、越冗長的流程，成功的機率越低。別忘了戰時可能通訊不良、交通阻斷、謠言滿天，因而最理想的方式是一旦進入一級戰備，無須政府通知，所有後備軍人都能依據事先擬定的計畫，在時限內自行前往指定地點，領取指定裝備，執行指定任務。

三、考量第一擊造成的戰損：台海戰爭必然由中共發動第一擊。以現今中共各式導彈的數量、射程、精準度、破壞力，所有大型、固定式軍事目標，例如雷達站、飛彈基地、機場跑道等，很可能都會遭受嚴重的破壞。這時耗費幾千億巨資籌購的F16戰機還能升空嗎？若無法升空，必須透過F16才能發射的AGM-158遙攻飛彈又有何用？台灣必然會遭受第一擊，戰時與平時的條件會有很大的差異。不預想第一擊以後可能面對的環境，建軍只是承平時期的理想，有如空中樓閣，華麗卻不實用。

四、弱勢防衛戰的重點：防衛戰的特性是敵人一定來，而且距離越來越近；弱勢的重點在集中力量，不可備多力分、貪功起釁。從這兩個觀點看，「遠程打擊」是戰略錯誤。因為使用傳統武器進行遠程打擊，不管攻擊什麼目標，都無法嚇阻北京武統的決心。又因遠程武器的造價遠高於中、短程，在預算有限且固定的前提下，國軍每增加一分遠程打擊力，勢必減弱三、四分近程防衛力，此有違「集中力量」的大原則。

戰爭雖然複雜，但基本原則很簡單。如果國防部提出的作戰計畫符合上述所有原則，成功的機率高；否則，違反越多，失敗的機率越大。

（作者為海軍前艦長）

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