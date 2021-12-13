正當民進黨政府還沉醉於出席美國主辦的「民主峰會」大內宣之際，一篇外媒報導剎時粉碎了這個美夢。報導披露，政務委員唐鳳在峰會發言時，其展示的一張標示台灣與中國大陸不同顏色的圖卡，引發美國國安會官員的「憤怒」，結果在她後續發言時，畫面僅出現其職稱與姓名字卡及聲音，唐鳳的影像則「被消失」，讓畫面顯得相當突兀。

雖然外交部為美方的作法緩頰，接受對方所說純粹是「技術問題」的答案，但外媒引述消息人士指出，唐鳳畫面消失顯然是美國忌憚中國大陸的反彈，避免讓這張「綠色台灣」與「紅色大陸」的圖卡被誤認為是美國的「一中」立場，甚至是在為民進黨的台獨路線背書。換言之，美國突然變臉不僅僅是打臉蔡英文，更戳破「堅若磐石」的台美關係假象，表明台灣的國際參與必須以符合美國利益的方式進行。

蔡政府表示，唐鳳是引用南非非政府組織CIVICUS針對全球各國公民權利的開放程度進行排名的彩色地圖，與政治立場無關。然而，若非蔡政府刻意的選擇，否則應有政治敏感度，了解這張圖卡可能引起的政治聯想。再說，這個名不見經傳的NGO報告，將台灣列為亞洲唯一的開放國家，卻把日本與南韓列為狹窄等級，這有公信力嗎？

此外，唐鳳本是要宣揚台灣的民主成就，但她卻無意間暴露了蔡政府非民主的專斷心態。唐鳳提到，「和平占領國會」是台灣後續政治改革的基礎，卻不敢承認這項行動早被視為反民主的非法行為。既然是「占領」，何來合法？更何況還是占領民主象徵的國會殿堂？今年年初美國川普總統因鼓吹支持者闖進國會山莊而遭調查，許多闖入者亦遭起訴判刑，此事全球都還記憶猶新，很難相信唐鳳所說的這種台灣民主可以在峰會上取得多少共鳴，恐怕只是自曝其短罷了。

唐鳳只敢向外人吹噓台灣對抗認知戰的成就，卻不敢承認民進黨就是製造假新聞、豢養網軍，打擊我國民主政治的大本營。最近爆發的林秉樞事件更證明了網軍亂象，隨著民進黨步入「後蔡英文時代」，黨內派系鬥爭只會越演越烈，有如脫韁野馬的網軍恐將重創台灣民主政治根基。

蔡政府「打著民主反民主」，以 為獲邀參加美國的民主峰會，就證明了台灣的民主成就，沒想到先是蔡總統沒有受邀，我們只能派出行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴出席峰會，代表層級大降，而唐鳳發言的視訊畫面竟然還「被消失」，峰會期間我國更遭致尼加拉瓜斷交，尼國隨後馬上再和中國大陸建交，難堪至此，不知蔡總統如今會不會覺得我方出席這場美國主導的民主峰會，其實得不償失？

從蔡總統無法在民主峰會露臉，唐鳳疑似誤觸美國一中原則而畫面「被消失」，都在提醒蔡政府，不要自吹自擂過了頭，忘了台美互動的底線！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）