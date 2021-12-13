距離公投日只剩下一周，為宣傳美豬，駐美代表處也PO出法務部蔡碧仲政務次長在來華府出席會議期間，與駐美大使蕭美琴共享「美產豬肉搭配台式五香料與美國prime肋眼佐時蔬」的照片。（取自駐美代表處臉書）

民進黨政府及其側翼為反制公投已經到了口不擇言的地步，甚至不怕見笑，最新的創意是：吃萊豬保國安。

其邏輯是：反萊豬公投若過關，美國保衛台灣的意願就降低，甚至說成：一旦公投通過，台灣將受國際全面制裁，因為這抵觸國際規範，因此會影響國家安全。

我們來看看這樣的說法有沒有道理？

對萊豬議題稍有了解的人就知道，所謂「國際規範」其實是在美國壓力下通過的，當時贊成與反對的差距極小，而且事實上，有許多國家到現在還是不接受使用萊劑，當然也不允許萊豬進口，其中包括最重要的歐盟跟大陸兩大經濟體。

依照「吃萊豬保國安」的邏輯，反萊豬將受國際制裁，那麼，是不是全世界都在制裁歐盟跟大陸呢？當然不是，可見其邏輯的謬誤！

再談與美國的關係，台灣對美國的重要性會因為一個萊豬而翻轉嗎？當然不會！一來萊豬占美國利益的比重極低，二來美國是在利用台灣作為對抗中國的籌碼，這點不會因為台灣是否讓萊豬進口而改變。

回頭看看，事情演變至此，完全是因為民進黨政府不智，台灣是在反萊豬，不是反對美豬，如果當初政府承諾讓進口豬肉標示成分，就不會演變到今日的反萊豬公投。

最後結果是：不僅公投通過的機率高，蔡政府將顏面無光，為萊豬辯護的專家學者、側翼網軍，都將成為笑柄！