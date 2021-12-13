這兩天，台北與華盛頓互動，所有焦點都集中在政務委員唐鳳出席民主峰會，本來是件外交盛事，但因投影片中，兩岸標示顏色不同，影像突然憑空消失，其真相如何，無人得以確知；最後若變成各方解讀不同的羅生門，絕對傷害雙方互信，倒是毋庸置疑。

在此同時，美國遭受世紀龍捲風災襲擊，多處房舍損毀，死傷數目驚人，本來政務委員可趁發言時，表達我國慰問誠意，讓全球與會人士感受台灣的同理心，但他未能把握良機，令人遺憾。

到目前為止，政府高層並未就龍捲風災，對美國表達慰問情誼；對比今年六月捷克遭受類似災情，蔡總統不但迅速表態致哀，並立即指示相關單位提供協助。兩相對比，本次國安高層與外交幕僚體系反應太過遲鈍。

大陸利用周一下午例行外交記者會，對美國表示慰問，大陸政府國際發展合作署更表示要提供緊急人道救援，兩岸對比之下，綠營執政團隊更要加快腳步，儘速表達我方立場，免得讓人感覺外交作為搞錯重點，不知輕重緩急，落在對岸後面。

蔡英文總統周二將出席國際視訊峰會，其舉止動見觀瞻，上次在社交軟體慰問拜登痛失愛犬，引起多方議論，若不趕快向美國災民致意慰問，會讓人覺得「人不如狗」，將很難堪。

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